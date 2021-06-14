12星座│6月轉運星座TOP3　金牛過去努力有回報　這位有望發橫財

撰文：夏洛特
最後更新日期：
【星座 / 財運 / 橫財 / 正財 / 偏財 / 運勢】踏入6月，12星座中部份人將會轉行好運。當中有人在財運方面會明顯增長，藉此大賺一筆。來看看自己的星座有否榜上有名。
踏入6月，12星座中有部份人將會轉行好運。（電影《乒乓情人夢》劇照）
👇👇👇按圖哪些星座6月有機會轉運👇👇👇
+4
+4
+4
同場加映：偽毒男星座排行榜 金牛扮宅追女仔 TOP 1意想不到假正經
有人認為宅男外表的星野源娶得新垣結衣，是偽毒成功求愛的經典例子。（資料圖片）
👇👇👇按圖哪些星座男有偽毒傾向👇👇👇
+11
+11
+11
同場加映：新垣結衣結婚｜「星野源必須死」成潮語 網民盤點18大偽毒特徵
新垣結衣宣布與星野源結婚，傷盡天下宅男心！（《逃避雖可恥但有用》劇照）
+21
+21
+21
點擊下圖放大即睇18大偽毒特徵內容 ▼ ▼ ▼
+12
+12
+12
同場加映：新垣結衣從女孩變國民級女神之路【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+8
+8
+8
點擊即看更多新垣結衣Switch可愛廣告照！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+3
+3
+3
同場加映：星野源新垣結衣│網民嘆國民老婆選草食宅男 日劇女神多嫁醜男？
有人認為宅男外表的星野源娶得新垣結衣，是越級挑戰成功。（日劇《逃避雖可恥但有用》劇照）
1. 蒼井優嫁「最醜藝人」山里亮太
很多男粉絲不服氣蒼井優先前的男友都是標準的帥哥如岡田准一和三浦春馬等，可是最後卻與蟬聯『最醜藝人』冠軍的山里亮太結婚（資料圖片）
+3
+3
+3
2. 佐佐木希嫁人氣諧星渡部建
有「日本最美臉蛋」之稱的女星佐佐木希在2017年嫁給人氣諧星渡部建。（IG@nozomisasaki_official）
3. 堀北真希嫁山本耕史
山本耕史與堀北真希合演《我家的男子》而認識，山本耕史對堀北真希一見鍾情。（MakiHorikita6＠Twitter）
4. 石原里美嫁圈外「普通男」
石原里美去年與相識1年的圈外男友閃婚。(IG@satomisquad)
+5
+5
+5