怪大叔守候便利店　望女店員返工到放工　留嚇人字條網民驚呼報警

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-03 10:00

服務業人員每天都遇到形形色色的顧客，惟遇到形迹可疑的顧客，亦最好提高警覺。1名台女最近就在討論區發文，表示自今年1月起，她打工的便利店出現了1名古怪大叔，每逢她上班時就會在店內遠遠地看着，不久更留下嚇人的字條。直至最近新冠肺炎疫情，即使店內關閉用餐區，該大叔仍然天天守候在門外，風雨不改，令許多網民都擔心事主的安危。

有台女發帖指，自己每逢在便利店值班時，都有1名奇怪大叔在店內遠遠望着她。（《便利店新星》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

女事主周一（5月31日）在Dcard討論區發文，表示該名古怪大叔早在今年1月起出現，起初每天只逗留約1、2個小時，「然後變成從我一上班就坐在座位區坐到我下班」，其間一直注視着她。事主續指，後來身邊的人通知她，該名大叔只會在她上班的日子才出現，當其他店員值班時便消失；今年2月左右，對方更一連2天都在用餐區留下紙條，寫有「我中了妳的愛情魔法」、「我想買妳棉被這樣我就可以擁有妳一輩子」等字句。

由於大叔沒有做任何實質的騷擾行為，女事主至今仍未報警。（《當男人戀愛時》劇照）

雖然大叔持續到店內，但由於沒有越軌的行動，因此事主便沒有採取行動或報警。事隔多個月，台灣爆發疫情，便利店的用餐區暫停開放，但樓主指該大叔仍然繼續「守候」在店外，「他就這樣站在外面門口一直盯着我看，加上這幾天都下大雨，他也可以撐着傘在外面一直看着」，令她非常困擾，並向網民問道：「不知道有沒有什麼辦法可以讓他不要再來了？」

大批網民紛紛建議事主報警，「太變態了吧」、「他會不會下班都跟妳回家啊，想想都害怕，趕快報警！」，呼籲事主夜歸時必須通知親友或男朋友同行，或者先買防狼噴霧等，以備不時之需，「下班的時候千萬要小心啊，如果太晚了請家人來等妳，絕對不要自己1個人走！」、「真的帶個噴霧防身一下」。然而，也有網民認為該名大叔可能有身心障礙，才會作出奇怪的舉動，希望店方先了解清楚大叔的處境。

+ 2 + 2 + 2

（Dcard）

同場加映：渣男買2枚戒指送女友、小三 美女店員拍片揭真相 結局神展開▼▼▼

渣男買2枚戒指送女友、小三 美女店員拍片揭真相 結局神展開