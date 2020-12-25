便利店員被客人同事嫌棄　冬至有家歸不得　老闆撐：呢度係避風港

不少人工作只為了賺錢，但也有人是在享受自食其力的感覺。有便利店老闆最近網上撰文，表示1名男店員由開店至今，雖經常被客人和同事嫌棄智力有問題，甚至罵他「低低哋」，但他仍靠自己的努力和反覆訓練，變得愈來愈熟習工作。同事欲於冬至（21日）調更，他亦二話不說就答應，老闆後來得知原因，不禁感歎說：「我呢度係佢嘅大世界，係佢嘅避風港，起碼喺寒冬之下，佢喺舖頭裡面仲覺得溫暖」，讓他感受到助人的快樂。

有便利店老闆網上撰文，指店內1名男員工因部分舉動異於常人，而不時被罵「低低哋」，但他卻一直辛勞工作，自食其力。（《尼采老師》劇照）

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Facebook專頁「辦公室日報」近日刊登該便利店老闆的投稿，表示店內1名30歲男員工「阿朗」（化名）在開店5年間一直勤奮工作，但與其他人不同，他時常自說自話和無故發笑，無法完整說出一句話，又會機械式地向客人重覆說：「有咩幫到你啊小姐？」因此曾被男客人責罵，「甚至有人話佢『低低哋』」。

為了讓阿朗工作時放鬆心情，老闆一直細心教導和幫助，也發現他逐漸「上手」，懂得自動自覺去完成某些工作。老闆文中反駁，阿朗絕非智力有問題，「我感受到呢個男仔其實有下過苦功，只係應對方面比起其他人慢啫」。

直至冬至，老闆才發現該名男店員的家人竟不讓他回家做冬，但他也毫無怨言。（示意圖 / 資料圖片）

由於加薪幅度有限，老闆曾問阿朗會否另覓工作，未料阿朗聽後神色慌張，以為自己被解僱，才說起過去在茶餐廳工作遭遇，指當時許多同事直呼他「低能仔」，經常玩弄他，並在食客面前不停喝罵，讓他非常難堪；相反現在自己能應付好工作，能夠自食其力，感到很自在和舒服。

直至早前冬至，店內有同事希望調更放假，阿朗很快便答應了，在老闆一問之下，他才透露自己不被家人喜歡，加上弟弟打算叫女朋友回家做冬，表明不想他留在家中，怕會「影衰晒」，與其在街上捱凍，回店舖工作更好。雖然被家人嫌棄，但老闆形容阿朗沒有絲毫埋怨，反而諒解弟弟的決定。

與阿朗共事5年，老闆最後坦言，雖然在便利店工作沒有太大前途，但原來對阿朗而言，「我呢度係佢嘅大世界，係佢嘅避風港，起碼喺寒冬之下，佢喺舖頭裡面仲覺得溫暖」，而因為對方的存在，老闆更指：「我第一次覺得自己間便利店唔止純粹係搵錢，原來仲可以幫到人。」

帖文引來網民熱議，不少人直言「睇到心痛」，又感謝樓主願意真誠對待阿朗，「出嚟做嘢畀人恰，連最親嘅屋企人都唔鍾意佢，好彩𠵱家個老闆對佢好」、「好warm呀！一間便利店畀左阿朗一個唔同嘅人生」；有網民亦為阿朗打氣，希望他不要受外界的目光影響，「阿朗你已經好叻 要繼續加油呀！」、「阿朗，要努力呀，唔好畀人既眼光影響自己」。

（Facebook專頁「辦公室日報」）

（01製圖）

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