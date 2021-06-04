學生着錯鞋被禁出席畢業禮　熱心老師即場除鞋解困　自己赤腳觀禮

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-04 11:30

畢業禮是學生生涯重要時刻，竟然因為小問題就不准出席？日前美國有高中生出席畢業禮時，竟然被職員以鞋子不合規格為由，阻止他入場及上台領取證書，但這名學生稱見到有同學穿一模一樣的鞋獲放行，情急之際他找老師幫忙。結果老師陪同下仍食閉門羹，這時老師想都不想彎腰脫下鞋子讓學生穿上，自己赤腳觀禮，事件在網上引起熱議，許多人大讚老師無私，「學生會一輩子記住你的」，又大罵校方做法荒謬，「一雙鞋有這麼重要嗎？」。

老師將自己的皮鞋借給學生穿着，自己就赤腳入場觀禮。（「John Butler」fb圖片）

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事件發生於路易斯安那州布特（Boutte）的哈維爾高中（Hahnville High School），上月尾該校舉行畢業禮，高中畢業生彼德斯（Daverius Peters）當日穿了1雙黑色皮革運動鞋子入場，盛裝打扮入場領取文憑，但這時有職員阻止他，說他的鞋子不符規定，學生一定要穿上深色的正裝鞋，不可以穿拖鞋、運動和露趾鞋。不過，彼德斯明明看到另一個學生和他穿了一模一樣的鞋成功入內，當時他既尷尬又感到受辱。

因為趕不及回家換鞋，彼德斯在場外來回踱步，這時曾經教過他的老師畢拿（John Butler）行過，彼德斯跑過去求救。畢拿聽完經過感到錯愕，便陪同彼德斯到門口，以為是誤會一場，未料職員真的不准學生入內。畢拿告訴美媒「我那時無時間生氣，也沒時間送他去換鞋」，結果他當場彎腰脫下鞋子讓彼德斯穿上，雖然鞋子大了2個碼，但彼德斯穿上後馬上趕入場內，結果典禮上畢拿要赤腳觀禮，他認為不應因鞋子這種小事阻礙學生領證書。

畢拿事後在fb分享事件，說學生跑去向他求救，有女職員阻止他參加畢業禮上台領證書，未料在他陪同下職員竟說出一模一樣的話，當時距離關門只剩不到5分鐘，彼德斯看上去很驚慌失措，所以畢拿馬上除鞋，「這是他（彼得斯）生命中最重要時刻，我不會讓他錯過」。雖然畢拿赤腳坐下時引來一些人的奇異目光，但他感到很自豪。帖文後來在網上引起熱議，許多人指校方做法過時又荒謬，「阻學生畢業的學校和職員都應感羞恥」，大讚畢拿是好老師。

網民點睇：

彼德斯接受美媒訪問時稱，他原本很尷尬，但成功入場後，聽到許多同學喊他的名字，因為鞋子太大，他「拖住腳」行路防止甩鞋，不過大家看到這畫面笑得很開心，典禮後他馬上將鞋子還給老師，並感激對方的幫忙，不過他笑言自己對畢拿老師的舉動不是太驚訝，因為老師平日都很關照學生。

彼德斯的媽媽看到畫面時還驚訝為何兒子「滑過」舞台，她事後得悉兒子被阻進場感到心碎，原來兒子為了上台領證書竟被為難。媽媽透露兒子患有哮喘，努力學習考得畢業證書，竟然有人想抹殺其努力。校方事後指正考慮修改學校的畢業裝束要求，又表揚畢拿的無私行為。

（綜合）

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款項綁了在2件毛衣之間。（NEWS4截圖）

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