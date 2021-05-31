的士司機誤收千元車資尋人歸還　又送還遺留手機　網民：搵良心錢

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-31 21:30

【良心司機】的士司機與乘客的糾紛時有聽聞，但業界仍有不少良心好司機，近日1名司機在網上發文，指早前有客人誤將千元「金牛」當成100元鈔票，他一個不留神收下，希望借帖文找回該客人，以便歸還900元；在等候與相關客人聯絡期間，該司機再於翌日發文分享幫助乘客找回手機的故事，引來網民大讚「誠實好司機」、「搵良心錢」。

1名的士司機在網上發文，希望日前向他多付了900元車資的乘客，能聯絡他以取回款項。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機早前在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周三（26日）有乘客誤將1張1000元「金牛」當成100元鈔票支付車資，他當下也沒有留意到便收下和找續。他後來才發現收錯錢，便希望相關乘客看到帖文後能與他聯絡，「我可以退返$900餘額畀你」。

事隔1天，同一司機再於群組發帖，指他仍然未找到該名多付900元的乘客，但當天工作時又遇到好乘客。他稱上周六（29日）接載1名男乘客到尖沙咀圓方後，對方下車時遺留下其手機，他很快便將手機歸還，並獲500元薄酬，「多謝呢位先生的一片心意，祝好人一生平安」。

大批網民看後大讚樓主是「誠實好司機」。（資料圖片）

行好事必得讚賞，大批網民看過帖文後紛紛大讚樓主心地善良，「好心司機難得」、「誠實好司機，祝你生意興隆」、「司機大哥好好人」、「你呢啲真係好司機」。然而，也有網民分享自身經歷，稱未必所有司機都如樓主般善良，「點解我成日醉咗$500當20蚊畀的士錢，又冇人畀返我」、「曾經我都試過$1000當$100，打返電話畀個的士司機佢仲係到耍我」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）

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