外賣Jollibee炸雞望落好美味　咬極都咬唔開　撕開一睇即作嘔

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菲律賓快餐店巨頭Jollibee 在世界多地都有分店，香港亦有不少粉絲！有菲律賓網民在facebook大呻，日前外賣Jollibee炸雞時，拿起其中1塊看似非常美味的炸雞放入口，但大力咬下都咬不開，撕開一看竟是條「炸毛巾」，當場大呼令人作嘔。Jollibee事後發出聲明，指即時關閉出事分店3天，承諾會作詳細調查，更呼籲各分店重視食物製作的每項過程。

菲律賓網民日前外賣Jollibee炸雞，看似平平無奇，但裏面是條炸毛巾。（「Alique Perez」fb圖片）

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事件於6月2日曝光，菲律賓1名女網民在facebook上傳數張圖片及影片，驚見1塊炸成金黃成、看似十分美味的炸雞，掰開後裏面竟是毛巾。事主稱原以為網上的外賣中伏事件都是編出來的，「現在才知是真的」，而且這次相當糟糕。

事主解釋當晚點炸雞給兒子吃，原想自己咬一口再分給兒子，卻發現「炸雞」根本咬不開，她便嘗試用手撕開，脆粉甩掉後才發現裏面是條「炸毛巾」，大呼令人作嘔，「這不是雞肉，是毛巾！」，「這令人費解，他們是如何把毛巾放到麵糊裏，還把它炸了」。

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樓主一邊說一邊展示「炸毛巾」的真面目，稱如果不是撕開表面來看，真的和日常見到的炸雞塊很似，她還放大鏡頭，展至被麵糊包起的淺綠色毛巾。事主稱自己冷靜下來時，想像店員「炸」毛巾時，油和麵糊很可能已被毛巾上的污漬污染，未知影響到多少顧客，坦言自己不會再光顧。

外媒指，網民是透過當地的外賣服務公司Grab塔吉格市的1間分店訂炸雞，而且事件可能觸犯當地的《食品安全法》，未按規定準備食物的企業初犯會罰款10萬披索（約1.6萬港元）及停運1個月，並按嚴重性加重罰則。

Jollibee發聲明，稱會關閉涉事分店3天作調查。（「Jollibee」fb圖片）

影片瘋傳後，Jollibee即決定關閉涉事的伯尼法喬國際城 （Bonifacio Global City）分店3天，以進行內部調查。公司發聲明指，對事件深切關注，完成調查後會重新培訓該分店的團隊及確保不再發生類似情況，亦會向所有分店發提醒。

（綜合）

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