美甲變虐畜！活魚仔灌入假甲做「水族館」　俄美甲店被轟「變態」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-06 21:00

女生都渴望擁有修長漂亮的指甲，許多人會定期光顧美甲店。俄羅斯1間美甲店近日在社交平台上傳影片，竟買來活生生的小魚倒入假指甲內，美其名稱是「迷你水族館」。成品非但沒有得到讚美，反而引來網民與動保團體炮轟，直斥根本是在虐待動物，炮轟有關行為是「變態」。店方則解釋並無將假指甲密封，故沒有小魚受傷，並且已將所有小魚送回寵物店。

俄羅斯1間美甲店分享影片，將小魚倒入假指甲中，引來網民批評。（IG「nail_sunny」影片截圖）

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俄羅斯連鎖美甲店「Nail Sunny」經常在Instagram發布照片和影片，分享各式各樣的美甲作品，過去已曾因為出位的設計而惹來爭議，例如曾製作新冠肺炎病毒、活螞蟻等造型的假指甲，被指品味有問題。該店於今次5月上傳的影片，看到美甲師先在指甲上做出藍色且透明的圓柱空間，其後把1條小魚灌入去，小魚的體積大小剛好填滿空間，身體完全無法動彈，其後看到美甲師將小魚倒回水中。

涉事美甲店經常有出位作品，包括在假指甲中鑲入木筷，用來夾壽司吃。（IG「nail_sunny」影片截圖）

美甲店在帖文表明「沒有魚受到傷害」，惟影片一出，大批網民留言指責店方虐待動物，「我很喜歡看美甲影片，但這個太離譜了」、「小魚根本無法向前游去呼吸了，還說沒有傷害牠？」、「即使只是純粹誤樂也不應該」。店方後來回應網民，強調他們沒有密封假指甲，因此不會傷害到小魚，又指已經送所有魚回到寵物店。

對此，動保團體亞洲善待動物組織（PETA）回應指，魚類是非常敏感的動物，絕不應為了美容配件而將牠們從自然棲地中捉走，形容是非常愚蠢和悲慘的行為。

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