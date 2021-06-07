父母反對年長6歲女友　台男求救應否分手　網民：媽寶分手咪害人

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-07 16:30

爸媽未曾與女友見面已經明言不滿意，做兒子的內心怎會不忐忑不安！最近有台男在討論區上表示與女友拍拖3個月，打算帶回家見家長，不過爸媽知道女友比兒子大6年之後就明言「年紀有點老」，更說女友「只是1個過客」，叫兒子好好想一想。台男知道爸媽的反對之後就變得猶豫，問網民應否立即分手。

台男在討論區上發文，指父母不喜歡比自己大6年的女友，因而在考慮是否應該分手。（GettyImages）

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台男在Dcard討論區上發文，指自己現年25歲，女朋友則31歲，帶女友回家前先向爸媽「打底」講述女友的大約背景。爸媽聽完之後就明言女友年紀大太，「勸我找年紀比我小的女生」，否則他還是小帥哥的時候女友就已經是大媽。爸媽又認為女友只是過客，叫他好好想想，「以後就會懂了」。

台男認為，「既然爸媽不接受女友，而且爸媽看起來也很反對我和她在一起」，所以就在想是否應該現在就跟女友分手，並希望網民可以給予意見。

台男指自己與女友拍拖3個月，在考慮是否應該根據父母意見分手。（GettyImages）

有部份網民認為愛情重點不在年齡，甚至說考慮到女性平均年齡較長，「其實想走一輩子，這個年齡蠻合適的」。不過有更多網民認為台男應該分手，因為他是明顯的「媽寶」，25歲仍然沒有主見，「媽寶男不要出來禍害人間」、「你是跟你爸還是你媽結婚過一輩子」、「都25了，沒有自己的想法嗎？」，「分，不要浪費對方時間」。

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