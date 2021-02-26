25歲港男戀上43歲婦　交友App結姊弟情緣　網民：細佬唔想努力了

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-26 13:00

常說「感情世界裏沒有對錯」，無分年齡貧富等差距，但最近有網民分享，指其25歲弟弟透過網上交友App結識1名43歲女子，繼而發展成姊弟戀。不過，男方的母親就對這段感情十分憂慮，擔心2人日後若分手，兒子會很難找老婆。帖文引來熱議，有人認為真愛戰勝一切，但也有網民笑言「細佬不想努力了」。

有網民發帖，指其25歲弟弟戀上43歲女子，表示兩人真心相愛。（《婚內情》劇照）

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有網民日前在香港討論區以「細佬25歲搵咗個43歲女朋友」為題發文，表示其弟弟透過交友應用程式結識1名43歲女子，對方疑似已有小朋友，「估唔到啲阿姨都幾潮會用交友App」。

樓主指，父母得知此事後大嚇一跳，但弟弟強調2人真心相愛，雙方職業皆屬專業人士，有可觀收入，暫時未見家長。樓主續稱，母親對這段相差18年的姊弟戀大感憂慮，假如2人多年後分手，「我老母就係怕佢（弟弟）老咗之後搵唔到老婆呀」。

雙方未見家長，但男方的家人卻非常擔心，憂慮兩人他朝分手，男方年紀大將很難再找到另一半。（《婚內情》劇照）

樓主文中問道，「大家點睇忘年戀？」，不少人留言祝福，認為只要兩情相悅，家人便應支持他們，「當時人話事，局外人看看就算了，緣盡自相分，不用太緊張嘅」；惟亦有網民開玩笑指樓主弟弟才是「人生勝利組」，「你細佬不想努力了」。

（香港討論區）

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