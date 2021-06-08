女友突傳超聲波照稱大肚　港男揭網上假相問實情　網民：帽已戴！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-08 17:00

許多女性得知懷孕消息後都會立即與另一半分享，但近日1名港男在網上大談自身經歷，引來網民推測他是否已戴綠帽。樓主表示日前突然收到女友傳給他的超聲波照，稱自己懷孕，但他後來驚覺該照片只是網上圖片，欲問女友事情的真相，卻只獲「玩下之嘛」的答案，讓他大感困惑。

有港男發文指，女友最近傳1張假的超聲波照給他，騙他稱自己懷孕，惟他事後已發現真相。（《單身騎士》劇照）

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樓主在香港討論區以「女朋友上網搵張假超聲波呃我話自己大肚」為題發文，稱女友日前突然透露短訊通知「喜訊」，傳送1張超聲波照片給他，並指自己因為月經遲到而去驗孕，結果發現懷孕一事。不過，樓主聽後卻感到有古怪，因為2人過去一直有做好安全措施，「中獎」機率應該非常低；他於是檢查清楚該張超聲波照片，未料揭發了女友的謊言▼▼▼

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帖文引來網民熱議，不少人認為樓主與女友之間可能有第3者，樓主驚變「綠帽男」，「係同第2個男人有咗」、「逼你結婚」、「帽事嘅！想搵你埋人哋張單」、「屈你唔到，而家再諗計」。惟也有網民指，女方或真的未婚懷孕，只是想以此試探樓主的反應，「係因為佢真係大肚有咗，你又唔想找數，所以佢行為咪怪怪哋囉」。

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