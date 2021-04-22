人妻懷孕到中期　老公竟突然要求佢墮胎　生完先知可怕原因秒離婚

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-22 16:31

不是每對夫妻都準備好迎接新生命，但決定把孩子生下來，而且已懷胎多個月後，除非是健康問題，否則還有什麼原因會突然選擇墮胎？一名台灣媽媽便有此經歷，逼她把孩子打掉的更是她老公，直至孩子出生後才知心碎真相，讓她不禁上網怒揭渣老公的劣行：「想跟你說一句，祝你爛GG，別再出來害人了！」

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網民怎麼看？「以後他生病了，千萬別心軟」、「上法院要求他給付孩子的扶養費」、「照顧好自己，好好陪伴孩子長大，要過的更好更幸福」、「幹嘛祝？直接提扶養義務訴訟啊！」、「你會找到更好的人」、「那個『小三』大學生，也是只有小學程度的心智……跟了這種東西……」、「先蒐證，然後去法院訴請離婚！」。

對於其離婚決定，也有網友說：「沒關係，那個爛GG也會被人戴綠帽，妳的決定是正確的，一個人也很好，往後遇到對的人更值得。」

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