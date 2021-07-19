十二星座愛情｜分手後對前度念念不忘嘅星座　天秤仲等緊你call佢

對這幾大星座來說，分開了不一定是變敵人了。也許還能相互問候，相互聯繫，有時也許是因為情未斷啊 ！



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天秤座：口是心非、嘴硬又沒安全感，這些詞是天秤在愛情裡的標籤。他要是逢場作戲，那就是片葉不沾身。要是真的喜歡上一個人，就會變得格外敏感小心，很多時候會害怕失去對方。

但又不想讓自己看起來那麼卑微，就會越發的嘴硬。一旦對象真的被自己傷到了氣走了，他又會默默給前任留機會，心裡祈禱「快回來找我」。

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雙魚座：前任虐他千百遍，他待前任都很和諧。當然前提是和平分手。在雙魚看來，之前兩人多麼熟悉彼此，一定有很多特殊的情況還是能為彼此出謀劃策的。和雙魚當朋友是件很舒服的事情，但戀愛往往不同，有時他在情感上的過度需求，很容易讓一段關係產生倦怠期而結束，雙魚不會因為生氣而捨得斷了彼此的聯繫，那就當朋友吧。

處女座：和處女座在一起的情況，往往不太可能是一見鍾情。因為完美細心的性格，他總會在相互熟悉之後才會完全地被吸引。所以走進他心裡的過程，是一個慢慢往杯子裡註滿水的過程。即使你們因為一些事情，最終分開了。但他因為相互吸引的過程過於刻骨銘心，所以不能輕易放棄，即使做不到主動聯繫也會默默視監朋友圈。

獅子座：獅子座要么不戀愛，要是真看對眼了，那就會不管不顧往愛情的海裡掉。可能最終事與願違是個苦海，遊都遊不上岸，但他向來對於自己的選擇非常沉迷。好不容易分開了，讓他自己放鬆了一段時間後，他會後知後覺感受到自己的孤獨，這時又會開始想起前任在自己身邊的好，打開微信對話框：我有多驕傲不堪一擊好不好.....

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