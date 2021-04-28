女性好友提分手男方想做返朋友　網民批「掟煲唔掟蓋」：幻想太多

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-28 13:00

分手後再見真的可以是朋友嗎？最近有網民在討論區上發文分享朋友的感情煩惱，指有女性朋友向男友提出分手後，男方希望兩人仍然是朋友關係。男方之後經常向女友發送訊息，「仲多過拍拖嗰時」，令女性朋友不勝其煩但又不欲封鎖對方。樓主認為分手就無謂保持朋友關係，「真係『掟煲唔掟蓋，得閒打場友誼賽』？」，認為分手雙方或多或少都會有恨意，可以做朋友是幻想太多。

有網民分享女性朋友的故事，說她與男友分手之後仍然保持朋友關係，但卻令女方覺得十分之煩。（《原諒他77次》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在香港討論區上發文，分享女性朋友分手後與前度男友仍然保持朋友關係，結果被對方以大量訊息轟炸的故事：

+ 4 + 4 + 4

樓主提到，男方在分手後不斷向女方傳送訊息，而且數量比分手前更多，令女友不勝其煩。（《原諒他77次》劇照）

事件引來網民討論，有人認為情侶分手之後難以有朋友關係，但亦有人表示曾經是情侶反而會更加認識自己，關係甚至可以比普通朋友更好：

情同場加映：紅顏知己訂房求預演情人節 港男帶妻子上房 開門驚見好友着成咁【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+ 6 + 6 + 6

+ 3 + 3 + 3

同場加映：極品男被分手求復合 處女座女友力數5宗罪反擊 網民勸：放手吧【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

極品男被分手求復合 處女座女友力數5宗罪反擊 網民勸：放手吧