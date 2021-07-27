心理測驗｜唔好畀年紀左右你決定　測測你而家適唔適合迎接新戀情

有些人在談了戀愛後，就會展現出不一樣的個性，在朋友以及愛人面前根本就是兩個不一樣的人。情侶從相遇、相知、相識、相戀到相守，每個階段都是漫長且難捱的過程。其中有甜蜜、有苦澀、有折磨、也有失落。



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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】