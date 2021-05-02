心理測驗｜由髮型可看出職場性格？　中間分界夠自信、不分邊就…

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-02 10:30

平劉海、旁分、中分…沒想到這一小撮（？）頭髮就能看出個性？超萌Choppy眉上劉海、韓系大波浪捲、氣質大旁分…髮型一變，不只整體氣質大改變，連顏值都可以靠「變髮」拉高分數，不過你知道嗎？額前那區號稱「女孩子的命脈」的劉海，其實可以一眼看出你的真實性格！

＃劉海心理測驗

韓網有一個針對「髮型」的心理測驗，只要選出你最喜歡的劉海造型，就能一秒洞悉自己最深層的人格特質，快看看你是以下5種劉海的哪一型？

+ 10 + 10 + 10

1.中分劉海

1. 中分劉海（Instagram/twicetagram）

2.隨意不分邊的劉海

2. 隨意不分邊的劉海（Instagram/skuukzky）

3.妹妹頭劉海

3. 妹妹頭劉海（Instagram/lalalalisa_m）

4.往左旁分的劉海

4. 往左旁分的劉海（Instagram/yejinhand）

5.往右旁分的劉海

5. 往右旁分的劉海（Instagram/kyo1122）

測驗結果

1. 中分劉海：個性鮮明

選擇5比5中分劉海的你，個性奔放自由、很會看眼色、同時擁有優秀的創意力、觀察力，做人言行一致不會誇大不實，在自己有興趣的領域中可以展現出天才般的能力。

2. 隨意不分邊的劉海：個性隨性

與隨性的劉海一致（？），你在個性上也是個不拘小節、隨性的人！在日常中總會展現自己真實的面貌，做出發自內心的行動，為周邊的人營造出安心的氛圍，身為和平主義者的你，特別討厭與別人發生摩擦。

3. 妹妹頭劉海：個性有魅力

喜歡妹妹頭一字型劉海的你，屬於正面積極、自信爆棚、充滿魅力的類型，不管在哪都能展現超高存在感，周圍人們常常對你投以羨慕的目光。

4. 往左旁分的劉海：心思縝密

心思縝密的你，比起被情感影響，更傾向喜歡用精確的原因以及結果來分析、判斷事物，周圍的家人朋友遇到困難時，會相信並採納你的意見，是他人依賴的對象。

5. 往右旁分的劉海：個性感性

你擁有的過人感性以及靈敏的直覺，可以讓你輕易地與他們產生同理心，就算面臨艱辛的狀況，也能以熟練的對應、有SENSE的美學觀念加上優秀的創意力發揮你的能力。

以上結果，大家覺得準嗎？

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