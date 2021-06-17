阿媽無買金器送未來老公　孝順港女決定出錢代送免尷尬：大家開心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-17 10:00

結婚是喜慶事，但籌備過程牽涉2個家庭以及大堆習俗，要滿足各自家人的意見同時跟足傳統絕非易事。有港女近日就於討論區求教，指媽媽收到禮金後，買了龍鳳鈪給她作為嫁妝，卻沒有買金器給其未來丈夫。然而她得知未來老爺奶奶已準備金器送給她，故詢問網民意見：「其實我媽係咪需要買呢？」帖文引起熱議，最終港女為免發生尷尬情況，決定私下出錢，代媽媽買金飾送給未婚夫，「當自己暗地裏送咗份禮畀未來老公，又可以幫媽媽拎返啲面子」。

有網民指近日即將結婚，但媽媽沒有買金器給其未來丈夫，她為免發生尷尬情況，決定私下出錢，代媽媽買金飾送給未婚夫。（《燦爛的外母》劇照）

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「就嚟結婚，阿媽要買金器畀女婿嗎？」該名港女於親子王國討論區發文求教，指媽媽早前收下未婚夫的6萬元禮金，花了約4萬元購入龍鳳鈪給她作為嫁妝，「我係諗住阿媽買咗金畀我後，都仲可以有剩錢自己袋」。

她得知未來老爺奶奶已購入龍鳳鈪及「金豬牌」給她，亦買了金頸鏈及手鏈給未婚夫，故不清楚媽媽是否需要為未來女婿準備金器。她續指，與未婚夫已計劃在酒店房內進行敬茶儀式，擔心屆時雙方家長同場會發生尷尬情況，「我唔好意思問阿媽使唔使買畀女婿，亦唔想佢再使錢，我係咪應該私底下買返啲嘢畀媽咪送畀男友好睇啲？」

港女得知未來老爺奶奶已準備金器送給她，擔心雙方家長同場時會發生尷尬情況，決定私下出錢代媽媽購買金飾送給未來丈夫。（《寶寶大過天》劇照）

帖文引來熱議，不少人對於外母是否需要送金器予女婿各有看法，但認為各處鄉村各處例，最重要還是預算及雙方也滿意，「睇下畀咗幾多禮金，預算充裕通常都會買，如果象徵式就唔好意思叫老人家使老本」、「睇餸食飯，如果你媽咪經濟唔許可就買唔到㗎喇」。

港女其後留言稱，為了顧及媽媽面子，決定私下出錢代媽媽購買金飾送給未來丈夫，「當自己暗地裏送咗份禮畀未來老公，又可以幫媽媽拎返啲面子。我唔想媽咪再使錢了，佢送畀我對龍鳳鈪已經比佢原先預個budget使多咗，大家都可以開心嘅話，我畀自己使多一萬蚊啦」。

江蘇徐州的一場婚禮成為城中熱話，本來新郎與迎親團隊高高興興接新娘，並準備了1.8萬人民幣（約20,837港元）禮金，外母卻嫌太少當場黑臉，令現場氣氛跌落冰點，而新娘當場的舉動更令人心寒。

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