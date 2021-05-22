庹縮女婿計到盡　4000元家用要外母晚餐家務全包　再拎10萬元買樓

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-22 13:00

結婚雖然是2個人的事，但雙方家人都難免牽涉其中。有網民在討論區分享，指朋友的女婿每月給她4000家用，她卻全包一家人的起居生活，當她取回約20萬元強積金，女兒卻索取10多萬元，背後卻是拿來給丈夫作買居屋首期。樓主忍不住發帖問：「覺得女婿搵笨嗎？」網民不禁怒斥該名女婿是在欺負外母，更指4000元要煮晚餐和做家務，根本是「慘過外傭」。

有網民在討論區分享，指朋友的女婿每月給她4000家用，需全包一家人的起居生活，女兒更要求她給予約10萬元作丈夫買居屋的首期。（《燦爛的外母》劇照）

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該網民在親子王國討論區發文，指朋友有個獨生女兒，結婚時男家給禮金，但要求女家買金器，而女婿雖然有間位於新界區的公屋，但他們每星期只回家1次，其餘時間都上外母家借宿，每月只給4000元家用，要求外母包起一家人的起居飲食，「差不多晚晚煮飯，日日煲靚湯」。

另外，外母取得大約20萬元強積金，女兒卻主動要求索取十幾萬，背後是為了給女婿10萬做居屋首期，「佢哋（女兒夫婦）用綠表抽居屋，外母無份」。至近日女婿還打「消費券」主意，着外母資助他們3000元換新電視。樓主又形容，這位女婿與人合夥開鋪頭，「好識計數」，批評他「庹縮到暈」，雖然外母對此「唉唉聲」，但女兒跟女婿同一陣線，只能無奈接受。

不少網民看完帖文都直呼誇張，批評這位女婿根本是「搵外母笨」，亦替外母感心痛，「老人唔捨得個女搬，倒貼啲都無所謂」。有心則指本港聘請外傭的最低工資都逾4000元，而且不用「倒貼」，形容外母的情況是「慘過做『姐姐』（外傭）」。

按圖看網民意見▼▼▼

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