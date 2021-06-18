慳家嫲嫲為慳電費禁孫女開冷氣　卻因呢樣嘢破戒笑翻網民

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-18 12:00

夏日炎炎，並非人人也愛與陽光玩遊戲，在家歎冷氣可能是更受歡迎的消暑活動。有台女早前於討論區分享搞笑事，指慳家的嫲嫲為了節省電費，平日都禁止妹妹開冷氣，只准開風扇降溫。不過嫲嫲早前突然破例，原來她買了太多食材致雪櫃不夠位置擺放，批准妹妹開冷氣，並將雞蛋放到妹妹房間以防止變壞。事件笑翻一眾網民，不少人也開玩笑指天下間的嫲嫲最緊張的也是食材會否變壞，又稱孫女的地位明顯不及雞蛋重要。

有台女分享家中趣事，指一向慳家的嫲嫲竟為保存雞蛋而破例批准妹妹開冷氣。（《跳躍生命線》劇照）

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該名台女於Dcard討論區發文，指自己非常怕熱，但一直以為妹妹不愛吹冷氣，「每次天氣稍微熱一點，進她房間我都快被熱死」。後來她才發現，妹妹並非不愛涼冷氣，而是慳家的嫲嫲早已下令禁止，「（嫲嫲）嫲覺得會浪費電，所以吹電風扇就好」。

因應當地疫情，樓主搬回家中與妹妹及嫲嫲同住，早前她走進妹妹房內時，竟發現冷氣大開，即好奇問及開冷氣的原因。沒想到妹妹指着桌上的一盆新鮮雞蛋無奈回應：「阿嬤開的，阿嬤說她冰箱滿了，所以她說（雞蛋）要放我這邊 比較涼，蛋才不會壞掉。」

原來嫲嫲買了大量食材，導致雪櫃沒有位置擺放食材，只好將雞蛋放到妹妹房內，容許她開冷氣以防止雞蛋在室溫下變壞。（《孤味》劇照）

原來疫情下嫲嫲「大手入貨」，令雪櫃已沒有位置擺放食材，只好將雞蛋放到妹妹房內，容許她開冷氣，以防止雞蛋在室溫下變壞。樓主得知原因忍俊不禁，「當下真的笑到快瘋掉」，笑言的神邏輯令人難以理解，「我心想，可能是蛋錢比電費還貴這樣，被阿嬤的神邏輯打敗哈哈」。

帖文令網民爆笑，大批網民留言笑指孫女在嫲嫲心中的地位竟不及雞蛋，「蛋要吹冷氣，孫女只能吹電風扇」、「大概對阿嬤來說食物最重要」。亦有人認為嫲嫲非常可愛，笑稱天下間的祖父母也是一樣，「我阿嬤也是，還讓食物跟我們一起吹冷氣睡覺，現在想想好荒唐，阿嬤死不整理冰箱」。

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