慘！台灣88歲婆婆苦等逾2小時接種疫苗　肚餓回家吃糉不幸鯁死

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-16 23:00

台灣疫情爆發後許多長者都想接種疫苗，未料有長者成功接種後竟同日發生悲劇。桃園1名88歲婆婆6月15日到當地接種中心打疫苗，無奈排隊者眾，她等了2個多小時才成功接種，詎料成功打針後婆婆太肚餓回家吃糉，疑因進食太急鯁到，送院後宣告不治。事件令人痛心，台媒報道指當地長者輪候打疫苗時間如此長，與民眾提早到場有關。

台灣有88歲長者排隊逾2小時接種疫苗，回家後吃糉鯁死 。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣疫情嚴重，許多民眾希望盡早接種疫苗保平安，其中長者屬高風險群組可優先打針，令一些接種中心出現長者大排長龍的畫面。昨日（15日）桃園發生令人心碎的事件，一名88歲婆婆在家人陪同下，到當地中壢區自強國中接種疫苗。由於台灣許多長者擔心打不到疫苗而提早到場排隊，令國中外排出1條長者組成的人龍。

婆婆在上午11時就排隊，最終排了逾2小時，在下午1點多才順利接種，因為排隊太久婆婆肚子餓，她回家時吃了半碗稀飯再吃鹹糉，但吃了兩口糉後，疑鯁到倒地休克。家屬馬上報警，救護人員趕到現場發現婆婆已沒有呼吸心跳，緊急送院搶救，但家屬認為婆婆年事已高，不忍看到她受苦，故放棄急救。

+ 4 + 4 + 4

台媒報道指，桃園市將25所學校設為注射疫苗場所，自強國中當日在教室外排的隊長達600米，有些長者要家屬攙扶，也有由看護照顧坐着輪椅的長者，現場有排隊長者抱怨這樣排隊只會造成群聚，而出事的婆婆生前有高血壓問題。

仁德里長吳導君透露，見到長者排隊時想過買食物給他們充饑，但被長者們反問口罩不能拿下怎吃，故只能叫長者忍耐。而出事婆婆打疫苗的自強國中，每個長者至少要輪候1小時，推測婆婆因為太肚餓急住吃東西出事。桃園市長鄭文燦稱，接種中心大排長龍和民眾提早到場有關，會進行分流減輕排隊情況。

不過，有網民認為事件可悲，指政府向長者提供疫苗時明明可以採取預約制，舉例現時坐公車都可以用APP看時間，等APP通知再出門，「預約打疫苗對台灣來說是很容易實施的」、「88歲婆婆在炎熱天氣排了2小時，很讓人心酸」，又有人慨嘆老人家年近9旬，「人生最後的兩小時竟然在排隊」，甚至有網民認為老人家是因為排隊時間過長才會錯過正常食飯時間，之後才導致鯁到過世，政府理應賠償。

（綜合）