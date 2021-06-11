台孫哭訴自私精害死阿嬤　隱瞞行蹤仲要除口罩講電話　累全車確診

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-11 08:30

台灣一名網友分享因一位自私確診者刻意隱匿足跡，還外出工作、坐車不戴口罩，害得朋友摯愛的家人染疫進加護病房的事。數天後該確診者的孫子沉痛表示，阿嬤已用最沒尊嚴的方式離開這世界，而害人者卻反而平安出院，讓他不禁高呼：「真的很不公平！」

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網民紛紛怒斥該名自私的確診者。「隱匿的人真的很過份，行動殺人武器」、「這就是為什麼要檢舉不戴口罩的人！他會害死大家」、「現在要把每個人都當作陽性的對待啊」、「都什麼時候了！還可以這麼白目！難怪人數一直這麼多，就是有這麼不配合的人」、「我這幾天再想，如果我染疫了我該怎麼辦？我想應該會先跟家人好好的告別，很多人病況急轉直下3到6天就忽然離開了，看了真的很難過，目前疫苗不足的狀況，努力保護自己外又要做最壞打算，唉！」。

也有網民指出很多情況也是無可奈何。「雖然很生氣，可是如果染疫但沒錢生活、養家，他們又該怎麼辦？似乎也沒有補助的措施，要不就是不符合資格，所以才會有人鋌而走險？但不戴口罩真的可惡！」、「最近很多公司都被爆料，隱瞞員工確診病例，然後要員工繼續上班」、「想到今天早上還有人發文說……他發燒了但是他退燒後還是去上班，有打電話問說不用快篩，所以如果真的怎麼了也不能怪他～因為該做的都做了。大家叫他自主管理他還說你要付我薪水？拜託真的不要那麼自私」。

還有網友分享「我們鄰居也有個白目他是匡列者也跑來跑去，後來有人去舉報，結果有人好心提醒他家人，然後提醒那個人卻反而被他家人打電話罵，重點我鄰居居然跟那個人道歉！這世界真的太搞笑了」、「我老公上班需要到府維修，上次去某一棟大樓保全告知那戶正在隔離，老公才知道隔離者沒有告知他們公司，嚇得打電話告知隔離者客戶取消維修，聽老公說當下隔離者口氣還很不好！也感謝保全人員告知，不然進去不就有感染風險畢竟家裡有老有小呢！」。

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