柴灣郵局派檢測樣本樽　市民拎完再拎無限輪　網民：未見過咁排隊

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-18 11:08

【深喉唾液測試 / 樣本收集包 / 郵局】本港新冠肺炎疫情相當平穩，但不少人仍然要定期檢測，政府亦在公立醫院門診、郵局、流動站等派發深喉唾液樣本收集包。近日1條影片在網上流傳，片段可見有10多人在柴灣郵局外排隊領取樣本包，惟仔細觀看便發現竟有數名市民不斷重複排隊，領完1個又1個都未被阻止。

近日1條影片在網上流傳，片段可見有10多人在柴灣郵局外排隊領取樣本包，惟仔細觀看便發現竟有數名市民不斷重複排隊，領完1個又1個都未被阻止。（影片截圖）

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有網民日前在facebook群組「柴灣小西灣關注組2.0」上載片段，全長14秒的影片在柴灣漁灣邨的郵局外拍攝，當時有10多人在門外排隊，有職員派發深喉唾液樣本收集包，惟部份人領取完後再次回到隊尾重新排隊，令隊伍變成1個圈，片段中亦有1句描述「呢1種排隊方式攞嘢又真係第一次見」。

影片引起網上熱烈討論，有網民批評做法自私，「拎完再排又拎，然後攞去賣，無本生利」，又指還是第1次見「圓形隊伍」、「無限輪迴」、「撞鬼就呢幾個轉來轉去」，亦有人嘲諷「咁我中間行入去算吾算插隊」。不過有網民表示，他們或許是1次過儲起多個樣本包備用，「費事每日都要排」。

早前有人疑在網上拍賣平台「Carousell」出售樣本包圖利，有部份列明「代取費」，開價約25元，賣家聲稱可預約於港鐵站交收或郵寄送貨。（示意圖，資料圖片）

早前不少傳媒都揭發，有人疑在網上拍賣平台「Carousell」出售樣本包圖利，有部份列明「代取費」，開價約25元，賣家聲稱可預約於港鐵站交收或郵寄送貨。Carousel其後回覆查詢時曾指，已在平台上詳細列出了違禁品清單，當中包括COVID-19檢測套裝、COVID-19樣本收集包等醫療產品。現時，Carousell已把COVID-19樣本收集包下架，並稱會繼續監察平台上的交易活動，確保商品符合平台銷售原則。

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