疫苗保障基金首賠3人共批$45萬　15類情況可申請　須符3條件

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-16 20:00

【新冠疫苗接種／復必泰／科興／副作用／疫苗保障基金／申請方法】政府公布，為接種新冠疫苗後出現嚴重異常事件設立的保障基金，截至6月10日共接獲74宗申請，當中首次有3宗獲批出保障金，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案，總額45萬元；而3宗涉及死亡個案的申請中，暫未有個案獲批保障基金。 根據政府設立的保障基金，如接種疫苗後死亡或出現15類異常反應，可申請賠償，但須符合3個條件。究竟哪些副作用才可申請？又要符合什麼條件？以下一一話你知。

即睇哪15類異常反應可申請賠償＋申請條件▼▼▼

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復必泰、科興等新冠肺炎疫苗副作用等6大重點▼▼▼

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5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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接種疫苗優惠、抽獎一覽

【疫苗接種優惠著數／打針優惠著數／打疫苗抽樓 ／抽獎／參加登記資格】為提高新冠肺炎疫苗接種率，港府正推動「全城打疫苗」，而商界各出招數幫助「谷針」，除了打針抽獎送千萬元觀塘凱匯單位，還有免費搭港鐵、送機票、海洋公園及迪士尼等，而一田、莎莎SASA、華懋、國泰、3香港等都宣布推出優惠。

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6月11日更新優惠！包括星夢郵輪大抽獎、煤氣公司10,000元購物禮券、亞洲保險優惠、帝盛酒店免費住宿▼▼▼

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6月3日更新優惠，包括一田購物折扣、莎莎SASA現金券抽獎、華懋如心酒店豪華套房Staycation等，看清有什麼參加資格▼▼▼

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