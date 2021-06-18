台灣重症按摩女自行拔管醫院大逃亡　口水加痰吐醫護：為什麼救我

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-18 21:00

救治病人是醫護天職，但面對不合作病人真是令人心累！台灣1名由台北萬華返回彰化家鄉的按摩女日前確診，而且是重症患者，但有醫護人員爆料她極不合作，除了質問「為什麼救我」，向醫護亂噴口水咳嗽外，還「表演」如何在束縛下逃離負壓病房，令醫護人員大嘆心很累。當地衛生部門已介入處理，會等患者情況穩定再作調查，許多網民大罵該病人很為自私，「應該要授權可以打暈她」。

台灣有重症病人從負壓病房逃走，還對醫護吐口水及咳嗽等。（示意圖／資料圖片）

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台灣疫情尚未緩和，其中彰化縣確診病例逾200，還要收治當地稱為「北病南送」的病人，前線醫護壓力大增。雖然醫護想盡力救治病人，但總有些人不願合作，有當地醫護人員爆料，1名原本在台北萬華工作的重症按摩女被轉送到彰化1間醫院救治，但她竟怪責醫護「為什麼要救我」，從病房自己拔管逃走，更數度朝醫護人員咳嗽吐口水。

台媒指指女病人入院後屬重症要插管隔離治療，一開始還隱瞞自己接觸史，她於12日病情有好轉，竟自行拔管對醫護人員吐口水及咳嗽，罵對方為何要救她，醫護為免她受傷對她進行束縛。不過女病人隔天「行動升級」，竟然在負壓病房內掙脫束縛經逃生梯跑到2樓大逃亡，面對追她的醫護又怒喊自己根本不想入院，「我不想活了」、「為什麼救我」，更咳嗽、吐痰吐口水，令醫護人員的防護服沾滿她的體液，最後要用鎮定劑安撫她情緒。

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女病人指責醫護插管令她不能說話和下床，她的行為令很多醫護感氣憤，「覺得心累」，但又擔心這些想逃出醫院的人把病毒帶回家。當地衛生局已介入處理並就事件備案，認為該名女患者是失去求生意志下，情緒過於激動才會對醫護吐口水，已要求醫院約束病人防止再有類似行為，會等病人情況穩定再調查有沒有違反醫療法、傳染病防治法等。該間醫院亦確認事件，但院長拒作回應。

據悉該病人是在台北出現症狀後回彰化找兄長，被鄰居通報後確診。女病人彰化老家的鄰居指，早前見到她哥哥在洗家具，一問下得悉女病人在台北工作，已發燒10幾天，擔心她染疫才向當局通報。他認為女病人年逾6旬，應對自己大鬧醫院的行為負責，認為政府對這種人罰款。

許多網民替醫護抱不平，認為當局應對這種病人開出高額罰款，雖然有人認為可順她意，讓她放棄治療，但放她離開只會增加病毒傳播風險，故應該要派警員駐點防止這種「大逃亡」發生。

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