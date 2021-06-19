阿爸幫阿仔做功課　1個原因被老師一眼看穿　 阿爸醜到標冷汗

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-19 20:00

不要看輕你筆下的字迹，因除了可能透現個人性格，還更可以被揭穿身份！早前泰國facebook專頁分享一單師生趣聞，指有父親偷偷替孩子做功課，以為不會被發現，怎料老師看一眼即悉破是爸爸「代筆」，更在作業底下留下1句話，令父親嚇到飆冷汗。這張功課照火速在網絡被瘋傳，網民笑言老師真有幽默感，也佩服老師的記憶力驚人。

泰國fb專頁一則師生趣聞，指有父親偷偷替兒子做功課，怎料老師因為1個原因一眼悉破。（泰國fb專頁「Buriramguru」圖片）

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泰國fb專頁「Buriramguru」最近（15日）分享1張批改過的功課的圖片，並寫道「從父親年代已開始教學」，專頁指有父親偷偷替孩子做功課卻被踢爆，老師在作業薄用紅筆寫道：「不要幫孩子寫作業，老師能夠認出筆迹」。父親收到作業後非常震驚，原來該名老師曾教過自己，所以一眼認出他的筆迹。父親驚訝恩師未退休，而且機緣巧合下還教導自己的兒子，感覺十分奇妙！

原來兒子的老師也是爸爸當年的老師，所以一眼認得他的筆迹，揭穿他為兒子代筆做功課。（電視劇《暖男爸爸》劇照）

帖文發布後旋即引來網民熱議，網民笑言老師很幽默，竟用這個方式「告誡」父親不要替孩子寫作業，亦有人搞笑建議父母不要讓孩子與自己讀同一所學校；另有網民指老師是父親和兒子的同門師傅，「他們看到老師都可以一起跪了」。

（綜合）

日本媽媽在Twitter分享兒子的創意穿羽絨法，她表示寶貝仔喜歡把羽絨上下倒轉穿。（Twitter帳戶「kaede 最先端ダウンの着方の母」圖片）

眼利的網民笑稱，男孩的穿法有不少動漫角色及時裝造型的影子▼▼▼

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妹妹頂着一個大肚腩，厭世地翹腳躺梳化看電視，像一位中年大叔般。（ig「luvv_hyul」圖片）

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