泰美女網紅開Live煮飯與粉絲互動　突暈倒猝死變「死亡直播」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-27 12:00

泰國有網紅日前在家中直播煮食，最後竟變成死亡直播！泰國網紅Nueng Pimornchandang日前在家中開直播煮食兼和粉絲互動，突然間她低頭沉思，最後暈倒地上，最終傳出死訊。家屬後來確認Nueng死於心臟擴導致的急性心臟病，已於25日完成火化，不過她最後1段死亡直播影片被網民剪輯修改，甚至傳出她是接種了新冠肺炎疫苗才會突破死亡，家屬隨即否認。當地警方呼籲網民不要再分享直播影片及轉載事發圖片，避免對死者家屬構成二次傷害。

泰國網紅Nueng Pimornchandang日前直播煮食和粉絲互動，其間突昏倒死亡。（fb直播截圖）

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話事件發生於5月21日，40歲的Nueng Pimornchandang是泰國網紅兼節目主持，她直播煮飯時發生恐怖事故。影片中她架好鏡頭自拍，下廚時還和粉絲互動，突然間她拿起鑊鏟低頭沉思，接着整個人向前俯身，臉朝旁邊的鑊子撞下去，然後再倒在地上一動不動，接着疑出現輕微抽搐。這時有親人走入廚房查看，不停呼叫她都無反應，這一幕成為她最後的直播畫面。

事後很快傳出Nueng的死訊，更有人截取直播影片，誤傳她曾接種新冠肺炎疫苗致死。至5月25日，Nueng的妹妹在其facebook發聲明，指姐姐是死於突發性心臟病，與接種疫苗無關，而她根本未接種。妹妹形容事情發生得非常快，家人報警以至在救護車上，都一直有人為Nueng做CPR急救，但她送院後證實死亡。家人稱Nueng平日身體很健康，幾乎從不生病，更經常捐血。

警方其後呼籲網民不要再剪輯直播片段誤傳訊息，亦不要分享該影片，警方稱明白有人想透過影片呼籲民眾提高對隱性心臟病的關注，但影片繼續廣傳可能會對死者的親屬帶來傷害。根據驗屍報告，Nueng是死於心臟擴大導致的急性心臟病，家人已於25日將她的遺體帶回清萊接受宗教火化儀式。

（綜合）