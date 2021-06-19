崩潰！狗狗搞到全屋變「犯罪現場」　主人見梳花地板大嗌：噩夢！

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-19 21:00

這隻狗是在擺出無辜的表情嗎？泰國日前有女網民分享狗狗搗亂家居的照，只見屋子內滿是泥漬和狗狗腳印，除了地板梳化外，連窗簾及牆壁都一片啡色，原來晚上屋外下暴雨，狗狗馬上從戶外跑回室內時，四腿沾滿黃泥卻在大廳和她的辦公室跑來跑去，更曾跳上梳花跟毛公仔玩遊戲。翌日早上女主人看到屋內儼如發生過兇案的「犯罪現場」，當場令她大呼是一場「噩夢」，結果要請假打掃，花了 5小時仍未清潔完。

泰國有狗狗在暴雨時入屋躲避，但到處玩得滿是黃泥，令女主人大呼崩潰。（「Yui Jiraporntawee」fb圖片）

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泰國有女網民日前在facebook分享，指本14日晚上曾下大雨，她飼養的金毛尋回犬似乎被大雨嚇壞了，下暴雨時馬上從室外跑入入屋，但卻滿腳黃泥下在屋內大玩特玩，「這是一場災難」，她翌早穿好衣服下樓打算去上班，一見到這畫面時想回頭，「想回去睡覺，因為我認為是一場噩夢」。

從照片所見，樓主的房子很大，但廳中地板都是泥腳印，看來狗狗在屋內回踱步了許多個圈，梳化更是泥漬的重災區，上面還有隻主人的拖鞋，梳化和地板分別都有毛公仔躺下，貌似被「殺害了」，相信狗狗曾跳上梳化跟毛公仔玩了很久。最有趣的畫面是狗狗事後離開了「犯罪現場」，坐在玻璃門外一臉無奈地看着主人，狀似是在扮無辜，樣子看起來很可愛。

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樓主笑言還未懲罰狗狗，但要把房子重新打掃，因泥漬遍布了梳化、窗簾、牆壁，她花了5個小時都未打掃完，更為此特意請了1天假，「因為我必須打掃房子」，又透露泥漬延續到去她的辦公室，又打趣地勸網民想養金毛就要先做好心理準備。

網民看完照片紛紛為狗狗「求情」，大讚「狗狗好可愛呀，不要懲罰牠」，又有人指如果擔心狗狗雨天突然跑入屋內，可以在屋子外多搭建間小狗屋，又指樓主只請1天假也不夠用，「這樣要請2日假，1日清潔，1日休息」。

（綜合）

主人稱狗狗醉到全身動不了，只剩眼睛能轉動。（微博影片截圖）

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網民點睇：

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狗狗見主人上救護車時想跟上去，但被主人的友人拉住。（TRT新聞截圖）

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狗狗跑得非常快，一路緊貼救護車。（TRT新聞截圖）

狗狗追到去醫院門口，還想入內陪伴主人。（TRT新聞截圖）

美國1隻貓咪爬上18米高的樹上被困，1名爬樹愛好者出手救援。（「Furry Friends Rescue」fb影片截圖）

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