裝修佬教蝸居室內晾衫5妙招　忌掛冷氣機底　彎曲衣架快啲乾？

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-29 10:00

文：裝修佬 夏天雨季，露台晾衫是沒辦法了，只能在室內晾衫，但關窗晾衣衣服怎樣也不乾透。不小香港戶主也面對私樓蝸居晾衫的問題，網購各種晾衫桿、晾衫神器，今日裝修佬教你幾招室內晾衫方法，令室內晾衣也不會有「噏」味！

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室內晾衫第1招：4個不適合晾衫的地方

1.窗邊

很多人認為在室內窗邊晾衣，能借助陽光晾乾衣服，但其實雨季裡，靠近牆身窗邊的空間濕氣太重，反而令衣服更難乾透，等真正有陽光時才在露台晾衣吧。

2.冷氣機下

下雨時，為了避免室內太焗，很多人會開冷氣機，然後把要晾的衣服掛在冷氣機下，想利用冷氣吹出的冷風吹乾衣服，感覺也比較通風。有冷風吹確實令衣服快乾，但在潮濕的香港，不勤加清潔的話冷氣機內部本身容易發霉，如果把衣服掛在冷氣下方直吹，剛洗淨的衣服就會沾上細菌了。

3.掛在窗簾上

有些人為了圖一時之快，不用再加設設備，把衣物直接掛在窗簾桿上或是貼著窗簾晾衣。其實平日開窗通風時布製窗簾是最近戶外的一樣用品，而布製窗簾非常容易黏附塵埃，所以把未乾透的衣服貼在窗簾上晾，等於把窗簾上塵埃和細菌黏附到衣物，更容易出現「噏」味問題。

4.廚房

不少舊式公屋廚房寬敞，因此下少人也會在廚房晾衣，到現今蝸居流行，開放式廚房令大家晾衫時晾近廚房也是無可避免，但其實廚房同樣是濕氣重的地方，加上煮食時殘留的氣味會被未乾透的衣服吸入啊！

室內晾衫第2招：晾在房間中間

以上四個地方不適合晾衣的話，那應該把洗淨的衣服晾在哪才能乾透？其實是距離門口近，房間的正中位置，首先這地方能遠離潮濕的牆壁和窗口，而且冷氣能吹得到衣服，但不會因掛於冷氣機下面而沾上霉菌。另外加上風扇，更能加快乾衣速度。

室內晾衫第3招：外長內短晾衫法

除了晾衣位置，晾衣的方法也能幫助衣物更快乾透。只要把長身衣物掛於外側，內側或中間則掛短身衣物，就可以比亂掛衣更快乾衣。由於長身衣物在外側，接觸到空氣和風的面積較大，自然快乾點，而短身衣物在中間形成了一個「n」字型，其空氣流動也能幫助內側衣物乾衣。

室內晾衫第4招：衣架彎曲

還有一個小動作，可以不知不覺間加快衣物乾透的時間，就是把晾衣衣架微微屈曲。日常我們使用衣架平直，掛起來衣物會平順一點，但衣服濕的時候衣架平直會令衣服內部黏在一起，空氣無法進入。所以只要把衣架微微屈曲，讓衣物與空氣的接觸面增加，自然能令衣物更快乾。

室內晾衫第5招：智能晾衣

蝸居要有大位置晾衣其實不容易，不妨考慮向高空發展，安裝智能升降衣架。現在新樓樓底較高，非常適合好好利用這種設備設計，收起來也不會影響室內設計。

智能升降衣架除了能電動升降晾衣架慳位之外，通常這些智能電動衣物架也會有其他功能，例如紫外線消毒功能，又或是可以持續吹出暖風作烘乾，這些都能協助衣物快乾防止細菌在衣物上滋生。

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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