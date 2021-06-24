烏魚子放置3年黑過墨斗　物主問食唔食得？　烤熟放入口結果係...

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-24 21:00

烏魚子被台灣人視為頂級食材，是當地人過年或宴會中不可或缺的名貴美食。日前有網民在facebook群組分享烏魚子照片，相中可見2條烏魚子呈不同顏色，1條是棕橘色，另1條則是烏黑色，烏黑的那條感覺有點嚇人。樓主透露黑色烏魚子已冰封3年，故擔心「黑化烏魚子」不能食用，所以發帖問網民意見。樓主其後更新帖文，表示大部份網民均說可以吃，所以他最後決定把它烤熟與家人分享，品嘗後坦言感覺比較腥，口感比一般的硬，但依然美味。

台灣有網民表示家中烏魚子雪藏了3年後變成黑色，發文詢問是否可以食用。（fb群組「●【爆廢公社公開版】●」圖片）

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日前台灣有網民在facebook群組「●【爆廢公社公開版】●」發帖，表示家中有1條烏魚子雪藏了3年，重見天日時已變成黑色，遂發文詢問是否可以食用？樓主其後更新帖文，指看到大多數網民均說可以吃，最後便烤熟和家人一起吃，並笑言已做好拉肚子的準備。樓主其後更公開食評，形容「黑化烏魚子」吃下去比較腥，「還是很好吃，口感比一般的硬一點。」

網民看過照片後不少人認為那並非一般的烏魚子，而是「血子」，「血子本身就是黑，也比較腥」、「應該是血魚子吧，好像是沒有放血的，就是這樣子」。另有網民表示像樓主一樣，家中的烏魚子已放很久，他吃過放了4年的烏魚子，「就是硬一點黑一點乾一點，沒有彈性了」。不過有網民留言表示，樓主貼出的烏魚子之所以呈黑色，因為魚被碰撞體內流血，「蛋就卡血，會比正常的還要重的魚腥味，正常人不會想吃」。

樓主把黑化烏魚子烤來吃，坦言感覺比較腥，只是口感比一般的硬，但仍舊美味。（fb群組「●【爆廢公社公開版】●」圖片）

台灣人愛吃的烏魚子是將烏魚卵巢加工製成的乾燥食品，一般業者建議顧客買回家後常溫保存的話，可放1周，如果選擇冷藏則可放1個月。若想把烏魚子保存再久一點，可使用報紙或牛皮紙連真空袋一起包裝，再用膠袋密封放冰箱，可以保存1年。

台灣人視烏魚子為貴價食品，愈重愈大件的價錢愈昂貴，圖中顯示的貨幣為台幣。（購物網站截圖）

台灣人視烏魚子為貴價食品，愈重愈大件的價錢愈昂貴，一般6兩裝的禮盒烏魚子都要逾千元台幣，而被稱為「血子」的烏魚子本身是黑色，原因是烏魚打鬥或捕撈時受驚嚇，引致微血管破裂，繼而流入卵中。「血子」味道有別一般烏魚子，腥味較濃，營養價值亦相對高，加上數量稀少，特別珍貴。不過當一般烏魚子放太久，或會令烏魚子中的脂肪及有機色素產生氧化，導致顏色轉為暗紅甚至黑色；如果聞起來有輕微臭味，或表面現白色斑點，代表烏魚子可能腐敗或發霉，不可以食用。

（綜合）

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