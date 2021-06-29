日本大叔放棄千萬円年薪　窮到屋企冇地方沖涼　但老婆仍覺超幸福

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愛情與麵包，永遠是一個有爭議性的問題。有人認為真愛至上；有人認為沒有物質的愛情，就是一盤散沙；有人認為缺一不可。如果只能二選一，你是選擇愛情還是麵包呢？

55歲的吉澤先生是一名爵士樂鋼琴手，剛辦完演唱會便遇到日本綜藝《跟拍去你家》節目組，欣然接受了跟拍的請求。

老公為創作放棄逾千萬年薪　老婆理解並支持　令人羡慕的愛情（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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雖然沒有錢出去吃好吃的，但是丈夫很會做飯，這在妻子的心裡就是莫大的幸福了。無論丈夫演奏什麼樂器給妻子聽，妻子總是很開心總說很好聽，沒有抱怨，永遠這樣溫柔的看著丈夫。

大叔說：「或許我身為一個男人是0分，或者說是-50000分。如果沒有我的妻子，我肯定活不下去。」在丈夫心裡，現在最小的願望就是有一間帶浴室的房子，「能讓我的夫人過上每天都能洗上澡的生活」。而妻子卻說：「我已經覺得很幸福了。」

你在鬧，她在笑，一臉寵溺的看著對方，這就是愛情最美好的樣子吧！

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【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

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