日校花澳洲留學變暴食肥妹　男友接機認唔出秒分手　奇招減肥成功

1989年出生的中島優子十分的嬌小可愛，小時候的照片很像櫻桃小丸子，非常適合留短髮的她，有著與眾不同的氣質。高中的時候成為同學們公認的校花，甚至有了自己的粉絲會。

在優子22歲那年，聽了朋友的建議，優子決定出國留學。優子在臨走之前，向男友好好道別，表示自己想用一年的時間來成長，希望男友可以等她。

接著優子便離開了日本，來到了澳大利亞。通常許多留學生在外，都會選擇寄宿在當地居民家裡。但萬萬沒想到，等待著優子的寄宿家庭，竟然如此重量級……

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