馬桶噴泉式「狂嘔白泡」　廁所地面被淹沒超崩潰　裝修佬拆解原因

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-23 18:00

「到底為什麼我家馬桶都會這樣啦？」台灣有女網民在facebook分享1條令人哭笑不得的影片，只見她家中馬桶不斷湧出白泡，瞬間攻陷整個浴室，頓變「白色泡泡浴」。影片不足1天已逾萬人「朝聖」讚好，3000多人爆笑留言，「馬桶都有胃食道逆流呢」、「快洗澡呀，別浪費！」有專家則估計，可能是戶主將發泡性強的液體倒進馬桶內，加上喉管倒塞問題，導致「口吐白沫」的情況發生。

台灣有女網民分享1條令人哭笑不得的影片，只見她家中馬桶不斷湧出白泡，瞬間攻陷整個浴室，頓變「白色泡泡浴」。（影片截圖）

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該女網民在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖並上載一條影片，只見其家中的馬桶像噴泉一樣不停湧出白泡，整個廁所地面都被泡泡淹沒，一把忍笑又無助的聲音大喊「不，不行了，我的廁所已經滿，滿到不行再滿了，已經入侵我的房間了」。

影片隨即引起哄動，逾千網民被樓主逗笑，紛紛留言道「你給它吃了什麼，腸胃不好呢」、「你家洗衣機長得很像馬桶」、「他喝多了，睡一覺起來就沒事了」；有人則安慰說「往好處想，至少不是糞便」。

網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問表示，事件不是常見狀況，相信不是從公用喉管傳進來。裝修佬又指出，泡泡不會自己在喉管內製造出來，估計是戶主將大量發泡性強的洗潔精倒進馬桶內所致，當加入大量洗潔精沖廁時，如氣壓問題導致排不走，就很容易會倒湧出來，如家居有喉管倒塞問題，就會更加惡化。

早前英國曼徹斯特1名男子曾遇過類似情況，他起床小便驚覺廁所馬桶竟不停湧出白泡，甚至流出走廊，畫面嚇人。▼▼▼

馬桶海嘯式嘔白泡3小時 英男住所慘變泡泡池（01熱話製圖）

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