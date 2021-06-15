公屋住戶廁所天花隔氣突漏水　維修後即晚再出事　裝修佬拆解事件

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-15 19:30

隔氣滲漏隨時可以影響樓下住戶！有公屋住戶在討論區上分享，指家中傳來惡臭，發現源頭是在天花位置的樓上隔氣漏水，事主立即通知辦事處，職員隨即安排師傅上門維修。不料完成維修後當晚隔氣再次漏水，事主只能以膠袋包住隔氣「急救」。翌日他再請師傅上門維修，更從中挖出極為嘔心的東西，連累他要大清潔。他亦批評樓上住戶態度不合作，拒絕其短暫不排出污水的要求，不禁慨嘆「點解香港變成咁」。 網上裝修平台「裝修佬」Simon接受《香港01》訪問時表示，樓上單位的隔氣安裝在樓下單位的天花屬常見的設計，住戶出事後可以循小額錢債審裁處及食環署滲水辦追討，但基本上沒有方法可以預防隔氣滲漏。

樓主提到，隔氣本身已有輕微滲漏問題，但辦事處未有跟進。（香港討論區圖片）

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樓主在香港討論區上發文表示，事發於上周五（11日）下午4時左右，家中突然傳來惡臭，之後他發現位於廁所天花板、屬於樓上的隔氣漏水。他指該隔氣早前曾輕微滲漏，故通報辦事處但未獲跟進，於是樓主唯有以膠袋包住隔氣，「但係今次大檸樂」！

樓主出事後到樓上拍門，得悉原來樓上住戶曾使用通渠水通喉，樓主隨即聯絡辦事處要求派師傅上門維修。樓主不清楚師傅何時到達，所以請求樓上住戶暫時不要倒水，對方卻稱「盡量啦」，因為妻子及女兒回來後「成身汗都要沖涼喎」，樓主坦言十分無奈。樓主向樓上住戶指出，如果他們洗澡，污水就會流到他的家中，怎料樓上住戶卻表示「咁都無辦法」，令樓主甚為不滿。

師傅到場後只花約半小時就完成維修，樓主一度以為「一天都光晒」。詎料同一位置晚上再次出事，原來樓上住戶再以通渠水通喉，水喉發出巨響後再次漏水，「不過啲水就無下午咁黑色」。由於師傅已經收工，辦事處只能叫樓上住戶避免倒水，待翌日師傅上班後跟進。樓主坦言水喉問題令他無法安睡，怕隨時有事發生而不自知。翌日師傅再次到場維修，並從水喉中挖出大舊黑色穢物，情況十分嘔心。

樓主坦言令他最覺得憤怒的事並非樓上住戶使用通渠水、渠泵或連累他大清潔全屋，而是當樓主請求樓上住戶在維修完成前暫時不要倒水入渠，對方竟然一口拒絕，樓主大呻：「點解香港變成咁？心淡」。他又指師傅十分盡責，維修時不幸地被污水淋至全身濕透。

網上裝修平台「裝修佬」Simon接受《香港01》訪問時提到，很多屋苑都會把隔氣安裝在樓下單位的天花頂，那些隔氣是屬於樓上住戶，隔氣內的污水由樓上單位排出，所以滲漏問題應該是樓上單位影響樓下單位。

他估計事件中的樓上住戶似乎懶理事主，建議事主通知管理處派人員到場見證，並拍照紀錄。事主可以循2個方向跟進，包括向小額錢債及食環署滲水辦進行追討。不過Simon亦表示，基本上沒有方法預防隔氣滲漏，除非戶主設置智能設備監測，出現漏水情況就會收到通知，但該做法並不常見。

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