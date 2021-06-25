超可愛台灣網紅樣子楚楚可憐　粉絲曾直播打賞$201314示愛掀熱議

撰文：卓柏安
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勁可愛！台灣網紅趙兔兔至今在IG上已經有超過32萬名粉絲，人氣度相當之高，平時更會開直播與網民談天說地。趙兔兔留有一頭清秀的黑色長髮，樣子標緻之餘亦有一種楚楚可憐的感覺，笑起上來亦都令人覺得十分甜美可愛！趙兔兔在社交媒體上亦都會大派福利，拍照打卡曬長腿。趙兔兔開台時更曾經收到粉絲送上201314新台幣（約55800港元）的打賞，引來網民熱議，不過亦有人質疑打賞是否屬實。
趙兔兔是台灣網紅，樣子十分可愛！（IG「rabbiilovey」圖片）
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