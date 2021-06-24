18歲靚女網紅人氣爆燈　清純美貌獲封校園女神　1個原因從不P圖

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-24 23:00

網絡無疆界令有才華的人更容易被看到，亦令擁有天賦條件的人年紀輕輕就爆紅！馬來西亞的梁瑜鈴（Elyn Leong，IG：elynleonggg）雖然只有18歲，但已經是網絡紅人，其IG獲逾55萬名粉絲追隨，一舉一動都大受網民關注，皆因她長得清純貌美少女味十足，更獲封為「校園女神」，又透露自己因1個原因從不上載後製圖片，真性情更得網民鍾愛！

馬來西亞網紅梁瑜鈴（Elyn Leong）18歲已爆紅，在網上擁有超高人氣。（IG「elynleonggg」圖片）

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梁瑜鈴在網上已有一定人氣，但她的處世態度仍十分謙虛，又指自己非一夜爆紅，而是經營了社交媒體一段時間才獲關注。對於眾多粉絲為其美貌傾倒，梁瑜鈴反指自己的樣子未到女神級別，不過被叫女神時內心仍然會覺得開心，又說自己的照片沒有後製，因為被人覺得照片與真人不相似時會覺得尷尬。

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