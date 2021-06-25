不滿與奶奶同住受氣　全職港媽儲20萬兼獲父母資助首期：搬出去？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-25 08:00

不少夫婦都有1個置業夢，希望可以擁有自己的空間，有港媽在討論區發文，指現時跟奶奶同住，但寄人籬下感覺受氣，又指自己已儲了約20萬元，父母都願意資助百多萬元買樓，因而問網民「繼續同奶奶住抑或搬出去好？」。

有港媽指現時跟奶奶同住，但寄人籬下感覺受氣，又指自己已儲了約20萬元，父母都願意資助百多萬元買樓，因而問網民「繼續同奶奶住抑或搬出去好？」（《寶寶大過天》劇照）

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有港媽在親子王國討論區發文，指自己現年27歲，與丈夫和小朋友跟奶奶同住，「寄人籬下受佢氣」，因而萌生搬出去的想法。不過目前樓主只儲了20萬元，「靠自己買樓又買唔到」，父母則表示願意資助百多萬元買樓，由丈夫和自己繼續供，「咁你哋會選擇搬出去，還是繼續同奶奶住」。

港媽表示，靠父母資助是最後打算，「我哋有能力都想靠返自己」，但自從有了小朋友後，無奈跟奶奶關係愈來愈差。她補充指奶奶不願意照顧小朋友，要求她做全職媽媽，而長時間留在家中跟奶奶磨擦就更多，「所以我想出去做嘢叫我媽凑，之後就搬」，直言已經忍無可忍，老公亦難得地同意搬走，或會先租屋住。

帖文隨即引起熱議，有網民認為搬出去住一闊三大，如果兩公婆都全職工作，或者要聘請外傭照顧小朋友，負擔較重，若沒有能力自立唯有凡事忍讓，「同一屋簷下，你忍人時，人亦忍緊你」。但亦有不少人認為「當然係搬啦」，指難得外家有支援，「問父母借首期，九按上車，慢慢再還錢比父母」，始終有首期就不好租樓。

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有網民早前在討論區，以「我係咪同緊佢啊嫲拍拖？」為題發文，指女友祖母對他們準備搬出去同居事宜多多要求，引起他的不滿▼▼▼

帖文引起網上熱議，2個人買樓的確跟其他人無關係，如果有睇中樓盤當然盡早入市，又指其女友一直「嫲寶」沒主見，很難「嫁得出」▼▼▼

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