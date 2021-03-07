稱被男友嫌人工低　月入13k港女想結婚供樓：佢要求我20k好大壓力

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-07 18:35

「Come on James」潮文故事的情節原來也會男女掉轉！有網民在討論區上分享，指與男友交往1年多，開始進入討論結婚買樓的階段，但對方卻要求自己每月有約2萬的薪金才會考慮一起供樓，令薪金為1.3萬元的樓主感到極有壓力，甚至因而考慮分手。網民留言表示，其實樓主人工的確偏低，即使不拍拖亦應該考慮自己的職場規劃，亦指男友要求合理。

有網民在討論區上表示近期與男友討論結婚買樓，但對方卻希望自己人工可以提升一半至約2萬元後再一起負擔。（資料圖片）

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網民「愛的B降」在連登討論區上以「男朋友嫌我人工低好大壓力」為題發文，以下為相關內容正文：【點擊下圖放大即睇帖文內容▼ ▼ ▼】

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雖然樓主感到十分困擾，但網民的留言亦都不太留情，直接指出她本身亦都有問題，甚至有人覺得男友要求合理：【點擊下圖放大即睇網民留言▼ ▼ ▼】

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