金飾寄放兄長保險箱！母親離世爆姑嫂嫁妝爭奪戰　1張照片爆真相

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-26 10:30

年邁母親離世，竟觸發一場姑嫂嫁妝爭奪戰。台灣傳媒報道，高雄1名吳姓女子結婚時收到母親送的10件金飾作嫁妝，婚後被丈夫典當，母親私下幫忙贖回時，幫她寄存在長兄的保險箱內。30年過去，吳女母親和兄長相繼離世，她一直打探自己嫁妝的下落，後來發現嫁妝在兄長保險箱內，但她向大嫂索回時，大嫂拒絕交還，姑嫂因此鬧上法庭。雖然法官認為金飾屬吳女所有，但大嫂不服上訴，最終法官因為1張陳年照片，確定金飾的確是吳女嫁妝。

台女在母親及兄長過身後想尋回嫁妝，發現存放在兄長的保險箱內。（示意圖／資料圖片）

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案情指，吳女40年前結婚，當時母親給她10件金飾當嫁妝，10件共重逾6兩，現時市值約30萬台幣（約8.3萬港元），未料婚後丈夫拿去典當，母親發現後幫她贖回來。10年後吳女離婚，當時她經營工程公司，和母親住在台中，母親怕金飾被偷去幫忙保管，因為吳女信任母親，一直無問嫁妝去向，原來母親將金飾放在長子的銀行保險箱內暫存。

30年過去，吳女母親和兄長相繼去世，她向親友打探嫁妝下落不果。直至兄長過身清點財產時，她從姪女拍的保險箱遺物照片中，發現裏面有自己的嫁妝金飾，她向大嫂索回金飾遭拒，姑嫂最終要鬧上法庭。

雖然大嫂堅稱金飾是奶奶給孫子的禮物，但吳女的二哥和弟弟都指那些金飾是吳女的嫁妝，原審認為金飾屬吳女所有，大嫂聞判不服上訴。家中紛爭再上法庭，大嫂作供指丈夫生前曾和她討論黃金買賣，金飾應是丈夫投資所得，而且吳女結婚時，都有向他們夫婦借珠寶佩戴，並指保險箱的金飾是奶奶留給孫子的，不會有任何吳女的東西。

然而，吳女舅母供稱吳母曾將這批金飾交給她保管，後來才轉交給吳女兄長，加上法官查看吳女當年的結婚照時，發現照片中她的嫁妝金飾，的確和保險箱內的金飾一樣，配合親友們證供，可見這些金飾屬於吳女，終駁回大嫂上訴。

（綜合）

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