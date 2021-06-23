不育台夫收養女童　17年後終被揭獸行　最強養母發動最狠復仇計劃

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-23 10:30

台灣一對夫婦因為丈夫不育，決定到孤兒院收養孩子。17年後的一天，女兒突要求媽媽陪她上學，原來是為了向她吐露發生在自己身上的可怕經歷，媽媽聽後立即決定採取行動：「我不止要尋法律途徑帶走我的女兒，我還要他身敗名裂，讓他知道欺負我女兒的代價是很可怕的！」

在監視器下的養父露出了本性 竟然把魔爪伸向女兒 一位捍衛自己女兒的偉大母親自述感動人心（點圖觀看原文全文）▼▼▼

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「一切都太噁心了，等定讞之後，我一定讓他再廠商面前，永遠抬不起頭！」這位媽媽的文章引起關注，網民也紛紛大讚她勇敢：「做得好！這種噁心的垃圾就要讓它身敗名裂！」、「妳是勇敢的媽媽，希望女兒可以早點走出陰影，太噁心了那個渣」、「妳好棒，孩子有妳這麼堅強保護他們的媽媽真的很幸福，加油」、「妳是一個很棒的媽媽，保護了孩子，為母則強，加油，一定要讓他有報應」、「這位媽媽做的好，但兒子怎麼辦？還有性犯罪進去牢裡會很慘」。

網友也很欣賞她狠心卻不失理性對付前夫的方式：「最棒的是你的教育讓孩子知道你會保護他 ，他才會在發生這種事的時候選擇馬上跟你說，你真的超棒的」、「妳是位堅強又好棒的母親，勇敢不畏懼，相信妳的兒女都會以妳為標杆，成為讓人信賴的人，你們未來都會更好的」、「讚！聰明而文明做法！一定要他身敗名裂進而自滅一途，他家因他土崩瓦消！」、「謝謝有像妳這樣的媽媽，加油，一定要讓牠身敗名裂！（但請注意妳們包括所有娘家人的安全）」、「絕對不能妥協，妥協了以後會更麻煩，婆家應該會用盡各種手段抹黑和攻擊你和女兒，實質幫不了只能幫你加油跟祝福囉」。

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