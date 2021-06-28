【唐綺陽每周星座運程】金牛天秤命運或改寫　天蠍地下戀情遭曝光

【唐綺陽星座運勢週報6/28-7/4】日冥對分中，將內心的不滿表達出來，情緒凝聚成力量，容易引起社會動盪，興起改革的念頭，生活中的衝突與矛盾浮現，應痛定思痛、做出改變，整理人生的想法。金、木150度相位，金牛座、天秤座，有機會出現就多加把握。火星與土、天有相位，白羊座、天蠍座遇到狀況要小心應對。日土150度相位，獅子座人氣旺，多留意輿論風向。