【唐綺陽每周星座運程】金牛天秤命運或改寫　天蠍地下戀情遭曝光

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【唐綺陽星座運勢週報6/28-7/4】日冥對分中，將內心的不滿表達出來，情緒凝聚成力量，容易引起社會動盪，興起改革的念頭，生活中的衝突與矛盾浮現，應痛定思痛、做出改變，整理人生的想法。金、木150度相位，金牛座、天秤座，有機會出現就多加把握。火星與土、天有相位，白羊座、天蠍座遇到狀況要小心應對。日土150度相位，獅子座人氣旺，多留意輿論風向。

重要星象：日冥對分中，金木150度相位，火星與土、天王有相位，日土150度相位

工作注意：巨蟹、獅子、人馬、山羊

巨蟹：自我要求高，能者多勞感到辛苦

獅子：不能隨心所欲，要謹慎決策

人馬：適合動手整理，讓環境去蕪存菁

山羊：努力加把勁，展現實力讓人看見

同場加映：職場運程｜想工作獲褒獎兼受肯定？這3星座+血型組合下半年運勢旺（點擊放大欣賞）▼▼▼

+9
+9
+9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

桃花注意：雙子、處女、天蠍、水瓶

雙子：多主動出擊，施展自己獨特的魅力

處女：接觸不同圈子，能夠激發好奇心

天蠍：感情的秘密爆發，戀情眾所皆知

水瓶：展現體貼與耐心，讓對方印象深刻

同場加映：12星座愛情｜對戀人言聽計從不會說不　4個寵壞女友暖男是？（點擊放大欣賞）▼▼▼

+11
+11
+11

財運注意：白羊、天秤

白羊：金錢方面，要有所行動更加積極

天秤：容易感到匱乏，理財不可不謹慎

同場加映：12星座財運｜三大星座30歲後發大財！水瓶一夜致富　金牛晉身上流（點擊放大欣賞）▼▼▼

+9
+9
+9

健康注意：金牛、雙魚

金牛：注意腸胃疾病，以及消化道問題

雙魚：受傷別輕忽，要慎防傷口感染

同場加映：十二星座｜盤點旺夫or旺妻運最強星座　金牛可成你財星但又可係劫（點擊放大欣賞）▼▼▼

+10
+10
+10

同場加映：12星座愛情｜想情侣間感情再升溫？金牛喜歡簡單粗暴　雙魚愛浪漫（點擊放大欣賞）▼▼▼

+30
+30
+30
職場12星座｜4個星座偏財運超旺　巨蟹漁人得利、天秤抽獎運強
最容易被情人欺騙感情的「星座X血型」TOP3　做好情人別做爛好人
日本網站以「星座X血型」分析情場獵人三大組合　冠軍最享受爭仔
十二星座性格｜有嚴重精神潔癖嘅星座　處女座小小污點可困擾成世
一臉正直「實情超鹹濕」星座男Top 6！天蠍唔上榜　冠軍估佢唔到
職場12星座｜嫌做老闆太操心太累人？　4個星座寧願繼續當打工仔
十二星座想分手有咩徵兆？巨蟹座突變憂鬱小生　水瓶座開始玩失蹤
十二星座｜成日講最易做小三　咁又有邊啲星座絕對唔會撬你牆腳？
12星座︱戀愛地雷大公開！山羊權威不能挑戰　背叛這星座後果自負
星座X血型｜日本網站分析3大渣男組合　AB型+雙子座獵女無數
十二星座｜睇落好一般但其實係超筍盤嘅星座男　爛滾天秤竟上榜？
十二星座邊個分手最決絕？水瓶座好似仍關心你　其實早已徹底心死
12星座｜最佳閨蜜的4大星座　白羊義字當頭　人馬是你的小太陽

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。