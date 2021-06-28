【唐綺陽每周星座運程】金牛天秤命運或改寫　天蠍地下戀情遭曝光

撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報6/28-7/4】日冥對分中，將內心的不滿表達出來，情緒凝聚成力量，容易引起社會動盪，興起改革的念頭，生活中的衝突與矛盾浮現，應痛定思痛、做出改變，整理人生的想法。金、木150度相位，金牛座、天秤座，有機會出現就多加把握。火星與土、天有相位，白羊座、天蠍座遇到狀況要小心應對。日土150度相位，獅子座人氣旺，多留意輿論風向。
重要星象：日冥對分中，金木150度相位，火星與土、天王有相位，日土150度相位
工作注意：巨蟹、獅子、人馬、山羊
巨蟹：自我要求高，能者多勞感到辛苦
獅子：不能隨心所欲，要謹慎決策
人馬：適合動手整理，讓環境去蕪存菁
山羊：努力加把勁，展現實力讓人看見
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桃花注意：雙子、處女、天蠍、水瓶
雙子：多主動出擊，施展自己獨特的魅力
處女：接觸不同圈子，能夠激發好奇心
天蠍：感情的秘密爆發，戀情眾所皆知
水瓶：展現體貼與耐心，讓對方印象深刻
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財運注意：白羊、天秤
白羊：金錢方面，要有所行動更加積極
天秤：容易感到匱乏，理財不可不謹慎
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健康注意：金牛、雙魚
金牛：注意腸胃疾病，以及消化道問題
雙魚：受傷別輕忽，要慎防傷口感染
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】