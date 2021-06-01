職場12星座｜嫌做老闆太操心太累人？　4個星座寧願繼續當打工仔

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-06-01 18:02

比起手握大權，下面這些星座更喜歡自己使喚自己~

這4個星座真的不願創業啊~（點擊下圖看清！）

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水瓶座

很多水瓶在做了員工後，都特別想自立門戶。因為他發現自己無論去到甚麼樣的公司，蜜月期一過，就會因為受不了冗長的會議、愛找麻煩的領導或是別的束縛而想跳槽。

但他也並不想帶手下，首先以身作則這個事情嘛，就很難辦到。根本不服管，也不想管教人，幹嘛要對別人指手畫腳，各幹各的多舒坦~

雙魚座

一旦雙魚當了管理者，最累的還是他自個兒。為甚麼呢？膽小唄！不好意思跟這個開口，又怕那個叫不動，最後的最後，就是髒活兒、累活兒都自己扛了。

偏偏又是個愛犯迷糊的人，時間管理比較隨性，一不小心就忘事兒了，或是拖延…如履薄冰、誠惶誠恐地當個小官兒還得挨批，算了算了，溜了。

天秤座

端水大師自然很有本事搞制衡，但要讓每個人都滿意，是多心累的活啊！能躺着就絕不坐着的天秤，還真不願意幹。

不僅是操心，要人做事，難免會強人所難，可他最怕的就是得罪人了。在愛與和平面前，甚麼都是小事兒，這個領導，不當也罷~

山羊座

沒有想到吧，有他！但山羊上榜正是因為領導當得太漂亮，正所謂「高處不勝寒」。作為一個天生愛操心的人兒，越往上走，攬在自己身上的擔子就越重。他又根本沒法完全相信別人，所以甚麼事都得親自過問。

表面上手下人無數，但心裏卻覺得是在單打獨鬥。這種孤獨感和疲憊感，到了某個時候就會先是累了走不動，再到悟了放開手。

不過不管上沒上榜，這個只要錢到位嘛…一切都好商量的。勉為其難，也不是不可以，對吧？

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