台美女藥劑師籲小心疫情　激似藝人周曉涵　貌美好身材穿白袍誘人

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-01 23:00

新冠肺炎疫情持續逾年，一眾醫療人員站在前線與病毒對抗實在值得敬重！台灣女藥劑師（台稱藥師）Lily近日在個人IG（lilylily0706）發帖，上公開呼籲民眾要盡量留家抗疫，平日則要做好個人衛生。帖文除了引來網民表示認同之外，更發現這名藥劑師原來是名長髮美女，穿着白袍時那種知性之美特別吸引，她本身樣子甜美，不時會性感打卡大曬好身材，不過更重要的是，有網民認為她激似高顏值藝人周曉涵！

台灣美女Lily是藥劑師，早前在IG上發文呼籲注意疫情，引起網民關注。（IG「lilylily0706」圖片）

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台灣藥劑師Lily，平時亦會穿白袍工作，她在呼籲抗疫的帖文中亦提醒大家要支持第一線的醫護人員，又希望能對醫護人員以禮相待，她指即使自己只是以義務身份發實名制口罩，亦曾遇到大量奧客（即蠻不講理的巿民）。網民看到帖文之後都為她加油打氣。

Lily平時會打卡分享自己的生活，當中亦有性感造型！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

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Lily工餘時間脫下白袍之後，會經常打卡分享自己的生活點滴，她的打卡照造型活潑又可愛，有時更會展示自己的好身材，令不少網民都大讚不得了。有網民表示，Lily看起來與藝人周曉涵十分相似，她本人亦曾回應指能夠與美女長得相似十分榮幸，更謙虛地指「她們都比我美啦！」。

網民指Lily與藝人周曉涵「撞臉」，齊來看看正牌周曉涵【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

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