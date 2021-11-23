直覺心理測驗｜4張靚相揀1張　神準測出點解你總係同良緣擦身而過

緣分是有講究的。當你的緣分來了，便很快就能遇見真愛。緣分沒到，不管你談過多少戀愛都沒用。



但這些錯過還是會讓人唏噓不已，這不禁讓人反思，到底是一些客觀原因．還是自己在談戀愛的時候存在問題？

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答案解析：A.你事業心太重了。你是一個工作狂，所有的時間都撲在工作上，你根本沒有一點時間分給你的另一半。所以時間一長，你可能都不記得自己已經不是單身人士了。你沒有給對方一個了解你的機會，同時，你自己也沒有了解過對方。其實你只要多點時間陪伴自己的戀人，多溝通多了解，自然會有不一樣的結果。B.你比較矯情。談戀愛時，有時候是需要一些調味劑的，這能讓你們的感情更進一步。但如果你仗著別人喜歡你就恃寵而嬌，這是不行的。你喜歡戀人負責你大大小小的事，什麼事都要依靠對方。但對方幫你解決完事情以後，你卻還會挑剔對方哪裡哪裡做的不好。所以對方會覺得很累和難以忍受。

C.你根本沒有心思談戀愛。你活潑有趣的外表下，隱藏著你不為人知的一面，在夜深人靜的時候，你是感到孤獨的。你心裡藏著一個你還沒有忘記的人，你還會時常想起那個人。因為你還沒有放下那個人，所以你根本沒心思談戀愛，不管有多少優秀的人追求你，你都視而不見。因為你還在想著你心裡的人，所以你一直都在錯過。D.你佔有慾太強。你是一個掌控慾特別強的人，你想掌控你的戀人的方方面面，在你面前基本上沒有隱私可言。但是人都是要有隱私的，而且大家都是成年人了，都是自由的個體，你掌控慾太強會讓人家感到窒息。所有的喜歡都會在一次次的爭吵下磨沒。別人不會想留在你身邊，只想著該如何逃離你。

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