十二星座愛情｜如何令唔成熟嘅另一半變長進？對巨蟹要比佢更任性

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

改變一個人並不容易，改變一個浪子更難。很多人並不喜歡被改變，一旦發現有人刻意改變自己，反而會產生嚴重的逆反心理，最後弄巧成拙。浪子都有一顆長不大的心，因此對付浪子要如同對待孩子一般去因材施教、對症下藥。

首先，要充分了解他們，然後化被動為主動，讓浪子自己回頭，才是最有效的方式。任何一個星座都有可能出現浪子，但由於不同的星座性格不同，所以讓他們回頭的方法也各有不同。就讓我們來盤點一下，如何才能讓12星座浪子回頭！

令十二星座變成熟長進的方法（點圖放大閱讀）👇👇👇

+19
+19
+19

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【同場加映】金牛月十二星座開運指南及宜忌一覽　拍拖返工忌固執　獨食有運行（點圖放大開始測試）👇👇👇

+16
+16
+16

【同場加映】心理測驗｜日本熱傳着鞋習慣揭露隱藏性格　愛着涼鞋原來係咁嘅人（點圖放大開始測試）👇👇👇

+25
+25
+25

【同場加映】韓國心理測驗｜食拉麵你會飲湯先定食配料先？一嚟即食蛋最有前途（點圖放大開始測試）👇👇👇

+17
+17
+17
十二星座的第1次戀愛vs第N次戀愛　寧缺勿濫處女座會否放棄原則？
4大星座財運極強「遲早發達」！女生遇上山羊男一定要Strong Hold
4個星座看似單純卻城府極深　雙子表面傻白甜　雙魚最叻扮弱者
十二星座財運｜你同邊個星座拍住上最易發達？金牛搭雙子想窮都難
印度神童又中？2021春分改變12星座運程　占星師：2020升級版
必睇十二星座生財寶典：天秤座須戒惰性　雙魚座最適合投資呢樣嘢

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。