心理測驗｜睇戲會唔會狂食嘢？即測你有幾好命　有種人婚後先轉運

懶惰是人的天性，誰不想懶洋洋不用做事又衣食無憂呢？



這種好事情，當然人人都嚮往，可是卻不是人人都有此等好命。尤其是能夠懶著，又能滿足嘴饞的慾望，那更是幸運中的幸運兒啦！

而你是否能享受這等的好命眷顧呢？你是否有能懶又饞的好命呢？請隨星座屋小編做個測試，稍後揭曉答案。

你到底有幾好命？點圖放大開始測試▼▼▼

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你是否有能懶又饞的好命呢？測試開始：1、你外出旅行，吸引你的多半是當地美食？（是的→2 不是→3 還好→4）；2、你很喜歡看電影時吃各種垃圾食品？（是的→3 不是→4 偶爾→5）；3、你對自己現在的狀態十分滿意？（是的→4 不是→5 一般→6）；4、你在家一般是癱在沙發上？（是→5 很少→6 不癱→7）；5、你喜歡跟人談論身邊人的八卦嗎？（是的→6 不喜歡→7 一般般→8）；

6、你現在有每個月都為自己存一點點錢嗎？（存挺多→7 沒存過→8 存一點→C）；7、你在一個團隊中，是一個很擅長調節氣氛的人？（很好→8 一般→9 很差→10）；8、如果你是一種花，你會更希望自己是哪個季節的花？（春天→9 夏→C 秋天→D）9、秋雨的晚上九點鐘停電了，你會選擇下面哪項？（玩手機→B 直接睡覺→A 夜中冥想→C）；10、下面幾個APP，你最不喜歡別人翻你哪一個？（微信→D 微博→B 備忘錄→A）。

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測試結果分析：A、能懶又饞命挺好——或許你就是傳說中上天眷顧的寵兒吧，才會如此幸運。你是屬於好吃懶做型的人，可偏偏你的命有很好。你有時會覺得可能是命好的緣故，才會讓自己變得這麼懶，這麼饞。你的身邊總有照顧你的人，而你則是個隨性之人。你享受著自己好命的待遇，要是沒有這等的好命，其實也覺得認了，並不會太執著。

B、不懶不饞命很好——你真心不是好吃懶做的人，你對自己的人生特別負責。這樣的你，平日也喜歡美食，不過還不至於嘴饞的程度。而對於工作，你則一直都憑藉著自己的努力在拼搏著，穩紮穩打地走好腳下每一步。在別人的眼中，你的命很好。不過他們卻不知道，更多的時候是你用努力和付出換來，那是應有的回報。

C、能懶又饞命一般——你對自己其實很了解，知道自己是個好吃懶做的人。不過你也了解自己的身上有很多的缺點，有很多的不完美，所以你也不期待自己有怎樣幸福的好命。現在的你只想自己能成為一個不用太累的人，哪怕日子過得一般，你也不想自己活得太累，並認為人生簡簡單單輕輕鬆鬆就好。

D、不懶不饞命不好——你並不是好吃懶做的人，你既不懶也不饞，也懂得知足常樂。可是不知道為什麼，你的命就是不大好。特別是在感情問題上，你常常會走得很不順，明明自己付出很多，到頭來卻還是一再被辜負。有時候明明是對方先表白說喜歡自己的，然而最後受傷最重的還是自己。這樣的你，或許要到結婚成家後命才會有所好轉。

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