心理測驗｜日本超紅！憑直覺選動物　破解你給人的印象vs真實個性

開罐
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在人與人相處時，總會希望營造出自己最好的那一面給他人看見，究竟你自己希望給人什麼樣子的印象呢？而在別人眼中最真實的你到底又是什麼樣子？現在的你一定感到很好奇！別猶豫了，趕緊來測驗一下吧！

▼▼▼日本超紅心測！憑直覺選3隻動物　解析你給別人的「真實印象」▼▼▼

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每一種動物的特質都不一樣，每個人的性格也都不同，你被解析說中了嗎？這次測驗運用了動物來看看有關自身的性格和他人眼裡的自己，是不是非常有趣呢！邱比特認為不管是哪種動物，代表著自己的就是最特別的喔～

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載】

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