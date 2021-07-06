海王星逆行4大星座遇災難！纏足整個2021下半年　專家教這樣自保

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-06 18:30

海王星逆行來臨！台灣塔羅牌老師艾菲爾早１於社交平台指出，自6月25日至12月1止，掌管我們的靈感丶欺騙丶混亂的海王星會在雙魚座逆行159天，這段時間可能會發現自己心中有無法放下的人事物，也會開始思考付出是否值得。

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艾菲爾點名雙魚丶雙子丶人馬丶處女為四大重災星座，提醒大家要特別給予安慰和關懷，同時也分析將會有8個星座在這段日子遇上愛的課題。

其中包括遇到自我之愛課題的雙魚、水瓶、天秤，艾菲爾提醒這三個星座的人築夢踏實、尊重金錢並愛惜身體，才能夠提升自我價值；還有受家庭之愛課題影響的山羊、射手、雙子，需要注意家庭間兄弟姊妹及父母的情誼，有機會往好的方向發展；最後是親密之愛課題，包含處女和天蠍，分別要降低對另一半的期待，以及檢視自己的親子時光。

而應該如何面對為期百日的「海逆」恐懼？艾菲爾表示阻礙光明的迷霧，終究敵不過人們「堅定的信念」，越是擔心害怕的事，越是需要勇敢面對，萬一發現自己身處困境之中，無法保持樂觀，可以和身旁的朋友聊聊，一定可以平安度過海王星逆行的十里迷霧。

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