唐綺陽2021下半年星座運程　處女座財務問題顯現　人馬座遇金桃花

撰文： 唐綺陽占星幫 最後更新日期： 2021-07-02 18:30

唐綺陽：2021下半年，白羊座過往的黑歷史，易被挖出來討論；天秤座工作更為繁重，面臨招募員工或換血的過程；人馬座家人、內部問題成為推動的力量，使自己重新思考發展方向；水瓶座默默努力之處，將開花結果…

到底在2021年12星座中哪一個星座運勢最強？哪一個能遇到好對象？點圖放大看「唐綺陽2021下半年星座運程：白羊座、金羊座、雙子座」👇👇👇

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白羊座

2021下半年，八月後木星回到十一宮，開始變得忙碌，磨練帶來加分效果，在各方意見及市場之間找到平衡。日、火行走在星盤右半邊，學習與他人配合，成為團隊的主旋律，組織自己的團隊，慎選合作對象。八月到十月，水星停留七宮，合作、婚姻關係面臨重新磨合，過往的黑歷史，易被挖出來討論。諸星來到九、十宮，十一月前紛擾多，盡量忍耐、多方配合。感情方面，懂得包裝自己，找到適合自己的風格，有機會魅力大爆發。

金牛座

2021下半年，木星十一宮，人紅是非多，要自我鞭策，為升級新的自己做改變。八月之後木星逆回十宮，貴人運佳，受到上級青睞。守護星行走於右半邊，人際關係為重要議題，建立班底、傾聽他人意見，放下脾氣與任性，學習配合他人。八到十月水星停留六宮，職場上一波三折，注意身體狀況，當心老毛病復發。天王星八月底逆行，過往求新求變的事物，開始驗收成果，做得好會獲得回饋，反省不足之處做出調整。感情方面，與職場舊識有機會擦出火花，八到十月，把握專業、認真型的對象。

雙子座

2021下半年，木星十宮，事業運佳，有貴人相助，勇敢跨出舒適圈，能夠打響名號，重新調整思維，開啟更多可能性，八月後木星逆回九宮，有利於出版及異國相關事物的發展。諸星在下半部，摸索自我內心的想法並努力耕耘，著手處理財務問題，與志同道合者合作，建立新的組織流程，展現專業能夠吸引更多機會。感情方面，八到十月水星逆行五宮，能見度高，新舊戀情紛紛出現，思考適合自己的形象裝扮，讓自己更亮眼。

巨蟹座

2021下半年，五到七月木星九宮，帶來前所未見的人事物及跨領域的機會，勇於求新求變的勇氣，低調仍藏不住光芒，八月後木星逆回八宮，面對金錢與價值的議題，須建立自己的財務管道，理財方式關乎未來的事業發展。諸星行走在星盤下半部，處理內在不為人知課題，內心的價值觀及與人之間的關係，應捫心自問、釐清自己的想法。感情方面，有桃花對象出現，請勇敢踏出舒適圈，好好把握機會，九到十一月，適合改變造型、轉換形象。

獅子座

2021下半年，日金火行走在星盤下半部，能見度頗高，重新整理自我及財務問題。五到七月適合做理財規劃，值得參考好友的建議。諸星在四、五宮，處理與家相關的課題，對於自己的外型、表現感到焦慮，應調整自己、學習配合，讓焦慮轉換為進步的動力。八到十月水星停留三宮，有學習機會不妨多加嘗試，舊雨新知能牽起更多的機緣。感情方面，貼心助人的一面，能夠散發個人魅力，更多的互動與瞭解，有助提升感情成功的機會。

處女座

2021下半年木星七宮，放大合作與敵人議題，獲得更多不同機會，思索合作與信任關係。八月木星退回六宮，重新調整工作節奏，發揮微調的專長，調整細節來提升進度。諸星在左半邊及下半部，思考自我定位，建立風格及舞台班底。水星逆行在二宮，八月到十月，財務問題逐一顯現，淘汰老舊與不值得的事物，重新自我更新。感情方面，破除冥王星的影響，放下執著才能重生，七月有機會認識新朋友，八至九月，火星讓能見度大增，表現出色、充滿魅力，十一月後收穫戀情，有機會遇到迷人的對象。

天秤座

2021下半年，木星六宮，工作更為繁重，面臨招募員工或換血的過程，八月之後，木星逆回五宮，專注於創意、創作方面，令人眼睛為之一亮。八月到十月，水星停留命宮，成為關注焦點，備受討論。守護星行走於左半邊，學習做自己，不再一味地配合他人，依循價值觀的引導，做出最好的判斷，建立自己的聯盟。感情方面，因土星的影響，渴望追求穩定關係，易被可靠、穩重的對象吸引，八月後木星帶來舊愛新歡，桃花以朋友姿態靠近。

天蠍座

2021下半年，五到七月，木星帶來喘息的機會，盤整自我增強底氣，八月之後，過去的辛勤付出有所回報。諸星行走在星盤左半邊，受到大眾的支持，出頭亮相機會多，參與公眾領域相關的工作。八到十月，水星停留十二宮，反省過往未能圓融之處，人紅是非多，易引起風波，宜謹言慎行。守護星冥王星逆行，十月之前別做重大決定，八到十二月，木冥有相位，感到辛苦之餘，提出需求身邊自有貴人相助。感情方面，戀愛宮位啟動，木星帶來主動型桃花，受到對方青睞，多把握七月及十二月之後。

人馬座

2021下半年，五到七月木星進四宮，挑戰安全感，家人、內部問題成為推動的力量，使自己重新思考發展方向，七月底木星逆回三宮，運用身邊的團隊資源，擺脫單打獨鬥的困境。諸星行走在星盤上半部，事業能見度高，扛起重責大任，學習與三教九流建立和諧關係。八到十月，水星停留十一宮，要聰明溝通表達，避免溝通不當而引發風波。感情方面，桃花與事業息息相關，有機會遇到有身分地位的金桃花，能夠互相加持。

山羊座

2021下半年，五到七月木星三宮，挑起求知與冒險的欲望，帶來新的可能性，把心思花在值得付出之處，貴人來自於周遭的朋友、兄弟姊妹，不妨參考其意見。諸星行走在星盤上半部，人際交流多，能見度高、作品易被看見，有機會功成名就。八到十月，水星停留十宮，新、舊貴人出現，過去努力之處備受肯定，形象名聲受到討論，宜保持低調，避免過往黑歷史被翻出。感情方面，受天王星影響，顛覆個人形象，展現自我個性，有機會遇到跌破眾人眼鏡的對象，或菁英型的桃花。

水瓶座

2021下半年，木星二宮，身體狀況與財務是重要課題，啟動價值觀並做出抉擇，八月之後木星逆回命宮，為自己著想，相信自我選擇。天王星在四宮，觸動深層安全感，想要獨立做自己，面臨新的開始。四星行走在星盤上半部，默默努力之處，將開花結果，工作機會增加，收穫新的夥伴，與合作對象磨合金錢與價值觀。八到十月，水星停留九宮，埋頭苦幹之餘，多閱讀與智者、學術單位交流。感情方面，思考與舊愛的關係，有助於重新認識自己，桃花來自志同道合或願意配合的對象。

雙魚座

2021下半年，木星一宮，無須一再隱忍，為自己爭取而發聲，八月之後木星逆回十二宮，身旁雜音及牽制依舊，具備自信與個性，為下一階段的復出做準備。海王星在命宮，勇於做自己，展現能力將被看見，五到七月及十一月後，木星帶來爆發的能量。四星行走在星盤右半邊，配合他人做出調整，有合作機會，亦受他人牽制。八到十月，水星停留八宮，檢討人際關係，過往行為被翻出，注意財務狀況，克服過去傷痛。感情方面，有職場戀情的機會，傾向暗戀或秘密戀情。

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】