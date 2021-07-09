公司同事將榴槤放雪櫃　打工仔怨飯盒吸晒味：食飯哄埋去好想嘔呀

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提到榴槤，有人歡喜有人憎，喜歡的人覺得是人間美食，討厭的人聞一聞已想反胃。有打工仔在網上大呻，指公司竟有人將1盒榴槤放進公家雪櫃，令整個雪櫃都充斥惡心氣味，連其午餐盒都遭殃，不禁爆粗怒罵。

榴槤有「果王」稱號，但因氣味濃烈而獨特，並非人人也能接受。（資料圖片）

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該網民日前在香港討論區發文，指午飯時間欲從公司雪櫃取出飯盒去翻熱，不料一打開「成陣榴槤味」湧出來，驚覺原來有同事將1盒榴槤放進雪櫃，還只用發泡膠盒盛裝，「又唔包實，家下成個雪櫃都係榴槤味」，連他的飯盒都有，吃飯時每一啖都無比難受，激動直呼「好想嘔呀！」。

帖文引起網民共鳴，有人指雪過的榴槤氣味更像嘔吐味，令人感到惡心，「諗起都躁」，如果遇到此情況，寧願將飯盒丟掉，又批評「啲人自私到一個點」，亦有人指自己公司早已明令不准帶強烈氣味食品回來，甚至有喜愛吃榴槤的人都認為不適合放入雪櫃，「就算鍾意食榴槤，都覺得佢好自私」。

網上曾熱傳1張大廈告示，指該大廈管理處貼出告示，寫明「攜帶榴槤者不得使用升降機」，即時引起網民熱議。（資料圖片）

去年網上曾熱傳1張大廈告示，指該大廈管理處貼出告示，寫明「攜帶榴槤者不得使用升降機」，即時引起網民熱議。

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