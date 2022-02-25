十二星座｜最鍾意敷衍人嘅4大星座　水瓶座瘋狂hea你原來係為你好

很好！現在這個時代會敷衍人也是一項技術啊！畢竟壓力太大、工作太忙、生活太苦，如果在這種情況下還過度較真的話，那這日子屬實是沒法兒過了！所以學學以下幾大星座，為了和平，該敷衍時敷衍！



人馬座：如果有不愛吵架的星座排行榜單，我猜人馬座不是第一就是第二。因為任何妨礙到自己快樂的事和人，都將被他視為通往快樂星球的絆腳石。

但是和對象的日常相處中怎麼可能沒有摩擦，而且他也有數自己是個不管不顧起來多麼欠打的個性。所以當在被對象劈裡啪啦一通數落和質問時，他這個受不得一絲委屈的性格只有兩種反應：一種是開心的敷衍，一種是生氣的敷衍。最終只看這件事到底是誰的錯。但他基本都是耍賴皮打哈哈，讓你沒有辦法再生氣而已！

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水瓶座：水瓶座對於認真這件事情的逃避程度，絕對是不亞於人馬座的，但他和人馬座的追求快樂又不一樣，他只是單純的討厭糾纏和任何過度的事物。在這種他看來要耗盡心神去解決的問題面前，他第一反應就是敷衍大法：哎喲別想啦……之後再說啦，想這麼多幹嘛。之後這些問題或者情況到底會不會被他解決，他自己也不知道，但他真的不願意糾結，而且在他心裡，和戀人糾結是個非常浪費感情的行為，所以，為了他自己也為了你們的感情，他會下意識敷衍。

巨蟹座：大家對於巨蟹座對愛人敷衍的這件事情上，評價是非常極端的。有些非常專情顧家的巨蟹，那簡直會一顆心全撲在你身上，不管是你說什麼做什麼，他都會像裝了雷達一樣，事無鉅細。但有些巨蟹，內心多保護自己，總是會口頭大於行動。在和對象的相處過程中，總是會有甜蜜的口頭承諾，但是最終化為行動的，簡直少之又少。因為他真的不確定和你一起實現這些，會不會是「無用功」，但該說的一定會說。多少是有點行動派敷衍了。只管你當下開心，只盼你長久能忘記。

雙魚座：雙魚座的人大多熱衷於浪漫且會製造浪漫，他深知人類永遠臣服於溫柔的不二事實。所以在和愛人的相處過程中，總是會當更爛漫的那一個。他鮮少過於現實或過於較真，並不是因為他真的可以不需要物質的浪漫到死，而是因為他知道，戀人之間的保鮮秘訣就是中間有一個人寬鬆一點，而雙魚通常是這個人，所以很多事情上他都會睜一隻眼閉一隻眼地敷衍過去，畢竟他可是敏感心細的雙魚。

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