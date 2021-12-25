心理測驗｜大家點睇你？憑直覺回答問題　揭露你喺朋友圈真正地位

你待人溫和或大方？有才華或內涵？長得帥或漂亮？講話嘴砲或幽默？有錢有勢有權力？他們的存在可以滿足你的虛榮心？又或者是單純基於同情才去接近？



你可以把你所觸及的人際圈當作是一場「地位的比賽」，當你取得了較高的地位，在團體中你就更顯得自由、有宰制力，而不是總被使喚的那方。這場「比賽」的排名，是由大家共同決定的（包括自己在內！），如果你時常順從別人，或者是把自己的預設地位設定得過低（譬如講話太過恭敬），那你的地位就會真的因此變低。

在人際關係上，也許單純是天生不合，導致你不能受全部人的歡迎，但是在各個人際圈內，即便受到莫名其妙、找不到原因的討厭，也要不動如山保持自我，並且在各方面讓自己不要吃虧，才是最重要的事。那麼在朋友圈中你自己屬於哪種類型呢？以下心理測驗快速為你大解密！

你是帶頭老大，還是備受大家寵愛的團寵呢？憑直覺回答，點圖開始測試▼▼▼

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Q1. 你的個性不容易相信他人？是的→去Q.2 還好→去Q.3 不是→去Q.4；Q2. 你覺得電視中，哪種商品廣告最無聊？日用品→去Q.5 飲品→去Q.4 家用電器→去Q.3；Q3. 你相信只要堅持，夢想就會有成真的時刻嗎？相信→去Q.4 不相信→去Q.5；Q4. 你嘗試過減肥但卻以失敗收場？是的→去Q.6 不是→去Q.8；Q5. 有位朋友從很遠的地方來到你所在的城市，你會怎麼做？看是誰，如果不熟就忽略→去Q.8 請他品牌當地知名小吃→去Q.6 充當當地導遊帶他旅遊名勝景點→去Q.7 約個餐廳，與他簡單敘舊→去Q.9；Q6. 用完的紙張，你喜歡揉成一顆圓球再丟掉？是的→去Q.9 有時候→去Q.7 不是→去Q.8；Q7. 當你在一間公司懷才不遇時，你會選擇？果斷辭職→去Q.8 等待機遇→去Q.9 一邊埋怨一邊工作→去Q.11 默默忍受→去Q.10；Q8. 你覺得一個人成功的首要條件是什麼？能力→去Q.9 人脈→去Q.10 機遇→去Q.12 努力→去Q.12。

Q9. 如果參加大型派對或聚會，你通常會？在角落獨自一人不和他人說話→去Q.12 和很多人開心的聊天→去Q.11 只與熟悉的朋友說話→去Q.10；Q10. 如果要買一個禮物送給爸爸，你會選擇哪一樣？電動刮鬍刀→去Q.12 衣服或鞋子→去Q.13 男士護膚品→去Q.11；Q11. 喝水的時候，你習慣大口喝還是小口喝？大口喝→去Q.12 不大不小→去Q.14 小口喝→去Q.15；Q12. 你可以在離家很遠的地方工作或生活嗎？可以→去Q.13 不可以→去Q.14；Q13. 你是個喜歡笑的人嗎？是的→去Q.15 還好→去Q.14 不是→結果B；Q14. 小時候有幻想過成為武林高手嗎？有→結果A 沒有→結果D；Q15. 你很難做決定，通常都會詢問他人的意見？是的→結果C 不是→結果E。

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結果A的你，是朋友圈中的「老大型」：你知道嗎？你的個性直爽大方，當朋友感到徬徨無助，或是遇到一些棘手的問題，你總會成為他們第一時間想到的依靠對象，而你也很樂於幫助對方排憂解難。但是因為你習慣幫助他人，你已經習慣成為大家心目中的大哥哥、大姊姊，當自己碰上困難時，容易因為面子問題而死撐著，久而久之別人會忘了你也會有困難和徬徨的時候，所以記得要適時表達自己的脆弱唷！

結果B的你，是朋友圈中的「冷感型」：說實在的，你的性格獨立自主，會把自己與他人分得很清楚，會為自己的事情和選擇負責到底，很少給朋友帶來煩惱，但也因此讓人覺得你有些冷淡。在聯繫感情方面，你也較不主動，通常都是別人來問你比較多，這樣的你一樣要記得，朋友是互相的，有時候模糊一下界線，主動和他人連絡才是感情長久的關鍵唷！

結果C的你，是朋友圈中的「寶貝型」：其實是這樣的——你的世界簡單而單純，總像個小孩一樣讓人感覺需要被照顧，成為朋友群裡的團寵，受到大家的偏愛與保護。不過也因為大家習慣照顧你，讓妳缺乏獨立自主的能力，總是會習慣性去依賴別人，有時候這樣的依賴太多了會對朋友造成困擾。

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結果D的你，是朋友中的「溫暖型」：說到底，你的性格溫婉大方，就像是一陣春風一樣總讓人感到舒服自在，你不會過於冷漠也不過份熱情，性格不軟弱但也不強硬，讓人不自覺會跟你親近，你也常常成為朋友群中調解矛盾、化解尷尬的和事佬角色。

結果E的你，是朋友中的「智囊型」：不如這樣說，你看問題的角度犀利透徹，對很多事情都有獨到的見解，當朋友遇到難以解決的事情，或是心中有一些不開心，都喜歡來找你傾訴，除了讓你為他們出謀劃策，更多時候是你的見解會讓他們心情豁然開朗。這樣的你雖然成為了大家傾訴、信任的對象，但也要切記注意好立場，分清楚可以幫忙和不能幫忙的事情，過度插手他人的生活很多時候會引來閒話唷！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】